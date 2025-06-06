Sahte ürünler listesine yeni markalar eklendi! Çok ünlü börekçi de var meğer neler katmış neler

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.Listeye yeni firmalar ve ürünler eklendi. Listede zeytinyağı, pul biber, kaşar peyniri, sucuk, salam pek çok hileli ürün açıklandı.