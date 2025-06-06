Sahte ürünler listesine yeni markalar eklendi! Çok ünlü börekçi de var meğer neler katmış neler
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Son listede bakanlık pek çok markayı ifşa etti. Listede zeytinyağından, bala, baharata kadar pek çok ürün yer aldı ve çok ünlü bir börekçinin olması da dikkat çekti.
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.Listeye yeni firmalar ve ürünler eklendi. Listede zeytinyağı, pul biber, kaşar peyniri, sucuk, salam pek çok hileli ürün açıklandı.
Bakanlığın listesinde ünlü Sarıyer Börekçisi de yer aldı.Meşhur Sarıyer Börekçisi firmasının iç harç malzemesinde kanatlı eti olduğu ortaya çıktı. Listedeki ürünler ve markaların bazıları şöyle:
MEŞHUR SARIYER BÖREKÇİSİ-SİNAN ÇELİK firmasının %100 KIRMIZI ET (KIYMA) (İÇ HARÇ YAPIMINDA KULLANILACAK HAMMADDE) ürününde Kanatlı Eti, Sakatat (Taşlık) tespit edildi.
PERVARİ TAT BAL-İHSAN TOPTAL firmasının PERVARİ TAT BAL ürününde taklit veya tağşiş tespit edildi.
BALDAĞ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ firmasının YAYLIM marka balında taklit veya tağşiş tespit edildi.