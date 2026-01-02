BIST 11.415
Trump yazdığı Türkiye planını Netahyahu'ya sundu! Bedeli ne olursa olsun...

TÜRKİYE'nin Gazze barış gücünde yer alma planı İsrail'i deliye çevirdi. İsrailli bakan "Bu konu pazarlığa açık değil. Bedeli ne olursa olsun buna izin vermeyeceğiz” derken Trump'ın yeni planı ortaya çıktı. Bu planı Netanyahu'ya sunan Trump, Ürdün ve Mısır'ı önerdi.

İsrail basınına yansıyan iddialar, Gazze sonrası sürece ilişkin Ankara merkezli yeni bir planın gündeme geldiğini ortaya koydu. Haberlere göre Türkiye’nin, Ürdün ve Mısır’ı da kapsayan diplomatik bir model üzerinden hazırladığı yeni plan Netanyahu’ya sunuldu. Kan'da yer alan habere göre Söz konusu planın, Netanyahu ile Trump görüşmesinden önce gündeme geldiği öne sürüldü. Haberlere göre Washington, Türkiye’yi tamamen dışlayan bir senaryoya sıcak bakmıyor ve Ankara’yı sürecin bir parçası yapmanın yollarını arıyor.

Netanyahu Türkiye'yi kırmızı çizgi saydı
İsrail kaynakları, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Trump ile yaptığı görüşmede “Türkiye Gazze’de olmayacak, ateşkesin ikinci aşamasına da dahil edilmeyecek” sözleriyle kırmızı çizgisini ilettiğini yazdı. Aynı kaynaklara göre Trump bu çıkışa herhangi bir cevap vermedi.

Güvenlik kaynaklarına göre Trump önümüzdeki günlerde Türkiye seçeceğini yeniden gündeme getirecek.

Trump'ın yazdığı Türkiye planı ne?
Washington’un sunduğu modele göre Türkiye, Gazze’ye kara gücü göndermeyecek ancak Ürdün ve Mısır’daki üsler üzerinden uluslararası güce lojistik ve uzaktan destek sağlayacak. Tel Aviv’deki güvenlik çevreleri, Ankara’nın bölgesel ağırlığı ve Gazze sonrası süreçte oynayabileceği rol nedeniyle Washington’un geri adım atmadığını kabul ediyor.

Bedeli ne olursa olsun izin vermeyiz
İsrail Enerji ve Altyapı Bakanı Eli Cohen’in açıklamaları, Tel Aviv’deki rahatsızlığın boyutunu gözler önüne serdi. Cohen, İsrail merkezli Kanal 7’ye verdiği demeçte Türkiye’ye doğrudan hedef aldı ve şunları söyledi:

-“Türkiye Gazze’deki barış gücünün parçası olmayacak. Bu konu pazarlığa açık değil. Bedeli ne olursa olsun buna izin vermeyeceğiz”

Aynı açıklamada Katar da hedef alındı, Türkiye ve Katar’ın İsrail ve ABD çıkarlarının karşısında konumlandığı iddia edildi.

