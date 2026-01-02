BIST 11.391
DOLAR 43,03
EURO 50,50
ALTIN 6.068,21
HABER /  DÜNYA

Maduro Trump ile masaya oturmak için yeşil ışık yaktı

Maduro Trump ile masaya oturmak için yeşil ışık yaktı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda bir anlaşma müzakere etmek istemesi halinde ülkesinin buna hazır olduğunu söyledi.

Abone ol

Devlet televizyonuna demeç veren Venezuelalı lider, ülkesiyle ABD arasında uyuşturucu kaçakçılığı konusunda olası bir anlaşma için yeşil ışık yaktı.

Maduro, ABD hükümetinin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda bir anlaşma müzakere etmek istemesi halinde ülkesinin görüşmelere hazır olduğunu belirtti.

"Ne arıyorlar? Tehdit, yıldırma ve güç kullanarak kendilerini dayatmak istedikleri açık." şeklinde konuşan Maduro, Washington ve Caracas yönetimlerinin "eldeki verilerle ciddi bir şekilde görüşmeye başlamasının zamanının geldiğini" ifade etti.

Maduro, Venezuela'nın "ABD'nin istediği zaman, yerde ve şekilde" petrol yatırımlarına hazır olduğunu da aktardı.

ABD'nin geçen hafta Venezuela topraklarında bulunan bir limana uyuşturucu kartelleri tarafından kullanıldığı iddiasıyla hava saldırısı düzenlemesini teyit edip edemeyeceği sorusunu ise Maduro, "Bu konuyu birkaç gün içinde konuşabiliriz." şeklinde yanıtladı.

Venezuela'da uyuşturucu kartelleri tarafından kullanıldığı iddia edilen bir limana düzenlenen saldırıyı, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) yürüttüğü öne sürülmüştü.

ABD basınındaki haberlerde, eylül başından bu yana ABD ordusu tarafından Karayipler ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknelere en az 26 saldırı gerçekleştirildiği ve bu saldırılarda en az 104 kişinin öldürüldüğü belirtilmişti.

ABD ordusunun son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" yapıldığı tartışmalarına yol açıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Arda Güler'i kadrosuna katmak için milyonlar ödeyecek
Arda Güler'i kadrosuna katmak için milyonlar ödeyecek
MHP'li Feti Yıldız dikkat çekti: 'SDG'ye verilen süre doldu!'
MHP'li Feti Yıldız dikkat çekti: 'SDG'ye verilen süre doldu!'
Eğer doğruysa vahim! Yalova'daki IŞİD baskınıyla ilgili İsmail Saymaz'dan şok bilgi
Eğer doğruysa vahim! Yalova'daki IŞİD baskınıyla ilgili İsmail Saymaz'dan şok bilgi
Kara yollarında hız işaretlemelerini sadeleştirmek için 58 bin 246 levha kaldırıldı
Kara yollarında hız işaretlemelerini sadeleştirmek için 58 bin 246 levha kaldırıldı
Houston Rockets'ta 3 isim öne çıktı farklı galibiyet geldi
Houston Rockets'ta 3 isim öne çıktı farklı galibiyet geldi
Kalp ve damar sağlığını tehlikeye atan gizli risk: Hipertansiyon
Kalp ve damar sağlığını tehlikeye atan gizli risk: Hipertansiyon
Ankara eksi 11 dereceyi gördü, Kuğulu Park buz tuttu
Ankara eksi 11 dereceyi gördü, Kuğulu Park buz tuttu
Bir alkollü içki grubuna daha zam geldi
Bir alkollü içki grubuna daha zam geldi
Yolcu otobüsüyle minibüs çarpıştı! Feci kazada 14 ölü var
Yolcu otobüsüyle minibüs çarpıştı! Feci kazada 14 ölü var
Kadıköy'de metruk binada yangın! Pencereden atlayan kişi ağır yaralandı
Kadıköy'de metruk binada yangın! Pencereden atlayan kişi ağır yaralandı
Zigana Dağı'nda kar! Yağış nedeniyle ulaşım sorunu yaşanıyor
Zigana Dağı'nda kar! Yağış nedeniyle ulaşım sorunu yaşanıyor
İstanbul'da yeni yılın ilk iş günü trafik yoğunluğu nasıl?
İstanbul'da yeni yılın ilk iş günü trafik yoğunluğu nasıl?