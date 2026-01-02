Bakan Yumaklı duyurdu: Hibe desteği artırıldı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 2026 yılı itibarıyla kırsal kalkınma desteklerinde "yeni dönem"in başladığını müjdeledi. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte hibe oranları %70’e yükseltilirken; yapay zeka, dijital tarım ve genç girişimciler desteğin merkezine yerleştirildi.

Tarım sektöründe verimliliği artırmak ve kırsal dönüşümü hızlandırmak amacıyla hazırlanan dev destek paketi yürürlüğe girdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kırsal kalkınma yatırımlarına sağlanan devlet desteğinin kapsamının genişletildiğini ve hibe oranlarının rekor seviyeye çıkarıldığını duyurdu.

HİBE ORANLARINDA BÜYÜK ARTIŞ: ÜRETİCİYE %70 DESTEK

Yeni düzenlemeyle birlikte, kırsal alanda yapılacak yatırımların finansman yükü hafifletiliyor. Bakan Yumaklı’nın açıklamasına göre:

Yüksek Hibe: Daha önce alt seviyelerde seyreden hibe oranları, proje türüne göre %70’e kadar yükseltildi.

Modernizasyon Odağı: Destekler; tarımsal tesislerin kurulması, ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması gibi katma değer yaratan alanlarda yoğunlaşacak.

TARIMDA "YAPAY ZEKA" VE "OTOMASYON" DÖNEMİ

2026 yılı destek paketinin en dikkat çeken yönü, teknolojik dönüşüme verilen öncelik oldu. Geleneksel tarım yöntemlerinin ötesine geçmeyi hedefleyen Bakanlık, şu kalemleri ilk kez kapsamlı bir şekilde hibe listesine dahil etti:

Dijital Tarım: Akıllı sulama sistemleri ve veri odaklı tarım teknolojileri.

Yapay Zeka ve Otomasyon: Üretim süreçlerini optimize eden otonom cihazlar ve yapay zeka destekli analiz yazılımları.

Kırsal Dönüşüm: Teknolojinin köylere girmesiyle kırsalda üretim gücünün artırılması hedefleniyor.

KADIN VE GENÇ GİRİŞİMCİLERE "POZİTİF AYRIMCILIK"

Bakan Yumaklı, bütçenin kullanımında önceliğin kimlerde olacağını net bir dille ifade etti: