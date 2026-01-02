Mehmet Akif Ersoy ile ilgili şaşırtay detay ortaya çıktı! Meğer 3 ay önce..

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklu bulunan Mehmet Akif Ersoy, etkin pişmanlıktan yararlanmak için geçtiğimiz günlerde yaklaşık 3 saat ifade vermişti. Ersoy'un ifadesinde yeni detaylara ulaşıldı. “Uyuşturucu temin etmedim. Ortamlarda hazır bulunuyordu” diyen Ersoy, meğer 3 ay önce uyuşturucu madde kullanıp, tövbe etmek için Umre'ye gittiği ortaya çıktı.

Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, tutuklu bulunduğu uyuşturucu soruşturması kapsamında etkin pişmanlıktan faydalanmak için savcıya 3 saat süren ek ifade vermişti. Mehmet Akif Ersoy'un ifadesinin yeni detayları ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ‘Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ile ilgili önemli bir ayrıntı dosyaya girdi.

2019’DAN BU YANA KULLANMIŞ TÖVBE İÇİN UMRE’YE GİTMİŞ

Mehmet Akif Ersoy’un 2019 yılından bu yana yasaklı madde kullandığı öğrenildi. Mehmet Akif Ersoy, son olarak gözaltına alınmadan üç ay önce yasaklı madde kullandı ve ardından da tövbe etmek için de Umre’ye gitti.

İKİNCİ KEZ İFADE VERDİ SAVCILIK ARAŞTIRIYOR

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı‘nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ikinci kez ifade veren Mehmet Akif Ersoy’un iddiaları da araştırılıyor. Savcılığın araştırma kapsamında ifadede yer alan bilgileri incelediği ve bu kapsamda soruşturmayı derinleştirdiği belirtildi.

‘ÖZÜR DİLİYORUM’ DEMİŞTİ

Mehmet Akif Ersoy daha önce de pişmanlık duyduğunu ifade ederek şunları söylemişti:

“Bugün gazeteci Akif, insan olan Akif'ten, insan kardeşlerinden, toplumdan, yaratıcısından yaptıkları nedeniyle büyük bir pişmanlık duymakta ve çok büyük özür dilemektedir.”

NELER OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Mehmet Akif Ersoy, 9 Aralık’ta jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, “uyuşturucu satın almak, bulundurmak, kullanmak ve kullanılmasına yer sağlamak” suçlamasıyla sorgulanmıştı.

İlk ifadesinde suçlamaları reddeden Ersoy’un, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan test sonucu uyuşturucu kullandığı belirlenmişti. 19 gün tutuklu kalan Ersoy, avukatı Hüseyin Kaya ile birlikte savcılığa giderek yeni bir ifade verdiğini ve pişmanlık duyduğunu açıkladı. İfadesinin ardından tekrar cezaevine gönderildi.