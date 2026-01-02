BIST 11.415
Yeni kriz: Ukrayna Putin'in konutuna mı saldırdı?

ABD’nin Florida eyaletinde 28 Aralık’ta gerçekleştirilen ve küresel diplomasinin odağına yerleşen Trump–Zelenski görüşmeleri, Ukrayna savaşına ilişkin barış planının hassas başlıklarında ilerleme sağlandığı yönündeki beklentilerle devam ederken, süreci sarsan bir gelişme Moskova’dan geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in konutunun dronlarla hedef alındığına dair iddia, görüşmeler sürerken uluslararası kamuoyuna yansıdı. Kremlin, olayın ardından sert bir dil kullanarak söz konusu girişimi “terör saldırısı” olarak tanımladı ve bu adımın Rusya’nın bundan sonraki siyasi ve askeri tutumunu daha da sertleştireceği uyarısında bulundu. Barış ihtimalinin yeniden gündeme geldiği bir aşamada ortaya atılan bu iddia, diplomatik temasların geleceğini belirsizliğe sürüklerken, savaşın seyrine ilişkin tansiyonu da yeniden yukarı taşıdı.

28 Aralık’ta ABD’nin Florida eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna lideri Volodimir Zelenski arasında yapılan zorlu görüşmelerde barış planında kritik maddeler üzerinde ortak görüşe varıldığı düşünüldüğü sırada Rus tarafından Rusya lideri Vladimir Putin’in konutuna dronlarla saldırı olduğu iddiası gündeme geldi. Moskova, “Bu terör eyleminden sonra tavrımız sertleşecek” mesajı verdi.

'İŞTE KANIT' DEYİP AÇIKLADILAR 

Hürriyet'yen Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre; Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın 400 km kuzeyinde yer alan Valday’daki Putin malikanesine 91 dron ile saldırı düzenlendiğini ve bunların savunma sistemiyle bertaraf edildiğini açıkladı. Bizzat Putin de 29 Aralık sabahı, Trump’ı arayarak saldırı iddiasını gündeme getirdi. Amerikan Wall Street Journal Gazetesi’ne göre Trump, iddiayla ilgili CIA Başkanı John Ratcliffe’den rapor istedi. CIA ise “herhangi bir dron saldırısına dair kanıt bulunamadığını” bildirdi. Trump’ın ayrıca yeni yıl akşamı New York Post gazetesinin Putin’i suçlayan makalesini Truth Social hesabından yorum yazmadan paylaşması dikkat çekti. Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı iddia edilen dron saldırısından iki gün sonra kırsal arazide çekilmiş Ukrayna’ya ait vurulan bir dron görüntüsü yayınlayarak “İşte kanıtı” diyerek iddialarını savundu.

