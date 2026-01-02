BIST 11.415
DOLAR 43,03
EURO 50,46
ALTIN 6.082,65
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kadınların kavgası korkunç bitti! 19 yaşındaki Sena Nur'dan acı haber

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kadınların kavgası korkunç bitti! 19 yaşındaki Sena Nur'dan acı haber

MALATYA'da feci bir olay yaşandı. Battalgazi ilçesinde kadınlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve 19 yaşındaki Sena bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin bir kişi tutuklandı.

Abone ol

31 Aralık 2025'te çıkan kavgada Sena Nur Doğan'ı (19) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Beyzanur Erçel, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Erçel, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü

Sena Nur Doğan (19), I.D. ve Beyzanur Erçel arasında 31 Aralık 2025'te çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüşmüş, Doğan ile I.D. yaralanmıştı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sena Nur Doğan hayatını kaybetmiş, Beyzanur Erçel gözaltına alınmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Yumaklı duyurdu: Hibe desteği artırıldı
Bakan Yumaklı duyurdu: Hibe desteği artırıldı
CHP'de yeni kriz çıktı başkanın partiden ihracı istendi Veli Ağbaba iddiası
CHP'de yeni kriz çıktı başkanın partiden ihracı istendi Veli Ağbaba iddiası
Jandarmadan DEAŞ operasyonu; Suriye uyruklu 1 kişi tutuklandı
Jandarmadan DEAŞ operasyonu; Suriye uyruklu 1 kişi tutuklandı
THY duyurdu! Dünyanın en büyüğü olacak 26 bin yeni istihdam...
THY duyurdu! Dünyanın en büyüğü olacak 26 bin yeni istihdam...
İran'ı Donald Trump alenen tehdit etti! Şoke eden son dakika açıklaması
İran'ı Donald Trump alenen tehdit etti! Şoke eden son dakika açıklaması
Türkiye dronla tehditlere müdahalede ilke imza attı
Türkiye dronla tehditlere müdahalede ilke imza attı
RAMS Başakşehir o isimle yollarını ayırdı
RAMS Başakşehir o isimle yollarını ayırdı
Akbank ve ADB'den 100 milyon dolarlık kredi anlaşması
Akbank ve ADB'den 100 milyon dolarlık kredi anlaşması
Maduro Trump ile masaya oturmak için yeşil ışık yaktı
Maduro Trump ile masaya oturmak için yeşil ışık yaktı
Arda Güler'i kadrosuna katmak için milyonlar ödeyecek
Arda Güler'i kadrosuna katmak için milyonlar ödeyecek
MHP'li Feti Yıldız dikkat çekti: 'SDG'ye verilen süre doldu!'
MHP'li Feti Yıldız dikkat çekti: 'SDG'ye verilen süre doldu!'
Eğer doğruysa vahim! Yalova'daki IŞİD baskınıyla ilgili İsmail Saymaz'dan şok bilgi
Eğer doğruysa vahim! Yalova'daki IŞİD baskınıyla ilgili İsmail Saymaz'dan şok bilgi