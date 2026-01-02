Kadınların kavgası korkunç bitti! 19 yaşındaki Sena Nur'dan acı haber
MALATYA'da feci bir olay yaşandı. Battalgazi ilçesinde kadınlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve 19 yaşındaki Sena bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin bir kişi tutuklandı.
31 Aralık 2025'te çıkan kavgada Sena Nur Doğan'ı (19) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Beyzanur Erçel, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Erçel, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü
Sena Nur Doğan (19), I.D. ve Beyzanur Erçel arasında 31 Aralık 2025'te çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüşmüş, Doğan ile I.D. yaralanmıştı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sena Nur Doğan hayatını kaybetmiş, Beyzanur Erçel gözaltına alınmıştı.