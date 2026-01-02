BIST 11.415
DOLAR 43,03
EURO 50,46
ALTIN 6.082,65
HABER /  EKONOMİ

Engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteği başvuruları başladı

Engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteği başvuruları başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteği başvurularının başladığını duyurdu.

Abone ol

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımıza yönelik uyguladığımız hibe desteğini artırdık. Başvurular, bugün itibarıyla başlıyor. Son gün 16 Ocak. Yeni yılda da istihdama ve üretime tam destek olmaya devam edeceğiz. Erişilebilir ve etkin hizmetlerimiz ile dezavantajlı grupların hem iş hayatına hem de sosyal hayata katılımını güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan'ın paylaşımındaki görselde hibe desteğinin tutarına ilişkin bilgi de yer aldı.

Buna göre, İŞKUR tarafından 2026 yılı 1. dönemi itibarıyla, engellilerin kendi işlerini kurmasını teşvik etmek için 735 bin liraya, eski hükümlülerin iş hayatına yeniden kazandırılması amacıyla da 550 bin liraya kadar hibe desteği verilecek.

İş gücü piyasasında çalışma imkanı kısıtlı olan engellilere yönelik korumalı iş yerlerinin kapasitesini artırmak için de 905 bin liraya kadar kuruluş sermayesi desteği sağlanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Kadınların kavgası korkunç bitti! 19 yaşındaki Sena Nur'dan acı haber
Kadınların kavgası korkunç bitti! 19 yaşındaki Sena Nur'dan acı haber
Bakan Yumaklı duyurdu: Hibe desteği artırıldı
Bakan Yumaklı duyurdu: Hibe desteği artırıldı
CHP'de yeni kriz çıktı başkanın partiden ihracı istendi Veli Ağbaba iddiası
CHP'de yeni kriz çıktı başkanın partiden ihracı istendi Veli Ağbaba iddiası
Jandarmadan DEAŞ operasyonu; Suriye uyruklu 1 kişi tutuklandı
Jandarmadan DEAŞ operasyonu; Suriye uyruklu 1 kişi tutuklandı
THY duyurdu! Dünyanın en büyüğü olacak 26 bin yeni istihdam...
THY duyurdu! Dünyanın en büyüğü olacak 26 bin yeni istihdam...
İran'ı Donald Trump alenen tehdit etti! Şoke eden son dakika açıklaması
İran'ı Donald Trump alenen tehdit etti! Şoke eden son dakika açıklaması
Türkiye dronla tehditlere müdahalede ilke imza attı
Türkiye dronla tehditlere müdahalede ilke imza attı
RAMS Başakşehir o isimle yollarını ayırdı
RAMS Başakşehir o isimle yollarını ayırdı
Akbank ve ADB'den 100 milyon dolarlık kredi anlaşması
Akbank ve ADB'den 100 milyon dolarlık kredi anlaşması
Maduro Trump ile masaya oturmak için yeşil ışık yaktı
Maduro Trump ile masaya oturmak için yeşil ışık yaktı
Arda Güler'i kadrosuna katmak için milyonlar ödeyecek
Arda Güler'i kadrosuna katmak için milyonlar ödeyecek
MHP'li Feti Yıldız dikkat çekti: 'SDG'ye verilen süre doldu!'
MHP'li Feti Yıldız dikkat çekti: 'SDG'ye verilen süre doldu!'