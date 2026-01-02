BIST 11.415
DOLAR 43,03
EURO 50,46
ALTIN 6.082,65
HABER /  DÜNYA

İran'dan Trump'ın açık savaş tehdidine jet hızında cevap!

İran'dan Trump'ın açık savaş tehdidine jet hızında cevap!

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı tehdidine jet hızında cevap geldi. İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in kıdemli danışmanı Ali Larijani, "ABD’nin protestolara müdahalesi bölgede kaosa yol açar" ifadelerini kullandı.

Abone ol

İran'da yüksek enflasyon ve ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolara Trump sessiz kalmadı. ABD Bakanı Trump sosyal medyada yaptığı açıklama ile İran'a parmak salladı. Savaş tehdidinde bulunan Trump, "Eğer İran, her zaman yaptığı gibi barışçıl göstericileri vurur ve öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır." ifadelerine yer verdi. Trump'ın gündem olan açıklaması sonrasında İran'dan jet hızında cevap geldi.

"MÜDAHALE KAOSA NEDEN OLUR"

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in kıdemli danışmanı Ali Larijani, ABD’nin İran’daki protestolara müdahalesinin bölge genelinde kaosa yol açacağını söyledi. Larijani’nin açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran yönetiminin barışçıl göstericilere karşı ölümcül güç kullanması halinde Washington’un devreye gireceği yönündeki uyarısının ardından geldi.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Silahlarımız hazır İran'a geliriz

ABD Başkanı Donald Trump, İran için şunları söyledi:

-"İran, barışçıl protestoculara ateş açar ve onları şiddetle öldürürse — ki bu onların alışılmış bir tutumudur — Amerika Birleşik Devletleri onların yardımına gelecektir. -Teyakkuzdayız, silahlarımız hazır ve harekete geçmeye hazırız."

ÖNCEKİ HABERLER
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili şaşırtay detay ortaya çıktı! Meğer 3 ay önce..
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili şaşırtay detay ortaya çıktı! Meğer 3 ay önce..
2 aylık bebek hayatını kaybetti! Dehşete düşüren detaylar, suçu babasına attı
2 aylık bebek hayatını kaybetti! Dehşete düşüren detaylar, suçu babasına attı
Kampta sevgilisiyle tartıştı, 6 gündür tek iz yok! Bayraktar TB-2 devrede
Kampta sevgilisiyle tartıştı, 6 gündür tek iz yok! Bayraktar TB-2 devrede
Galatasaray'ın eski futbolcusu Gökmen Özdenak'a veda! Dursun Özbek'in üzüntüsü yüzünden okundu
Galatasaray'ın eski futbolcusu Gökmen Özdenak'a veda! Dursun Özbek'in üzüntüsü yüzünden okundu
Garanti BBVA melek yatırımcılık eğitimini tamamladı
Garanti BBVA melek yatırımcılık eğitimini tamamladı
Sındırgı'da deprem oldu! AFAD son depremi duyurdu
Sındırgı'da deprem oldu! AFAD son depremi duyurdu
Stefan Kuntz görevinden ayrıldı
Stefan Kuntz görevinden ayrıldı
Karadeniz'de 1327 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Karadeniz'de 1327 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
İstanbul'da otobüs durağında bulundu! Hemen ekiplere haber verdiler
İstanbul'da otobüs durağında bulundu! Hemen ekiplere haber verdiler
Sürat Lojistik Genel Müdürü Türkel, 5 yıldaki hedefini açıkladı
Sürat Lojistik Genel Müdürü Türkel, 5 yıldaki hedefini açıkladı
Yeni kriz: Ukrayna Putin'in konutuna mı saldırdı?
Yeni kriz: Ukrayna Putin'in konutuna mı saldırdı?
Trump yazdığı Türkiye planını Netahyahu'ya sundu! Bedeli ne olursa olsun...
Trump yazdığı Türkiye planını Netahyahu'ya sundu! Bedeli ne olursa olsun...