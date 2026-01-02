Sürat Lojistik Genel Müdürü Türkel, 5 yıldaki hedefini açıkladı

Sürat Lojistik Genel Müdürü Tarkan Türkel, hedeflerinin 5 yıl içinde yerli firmalar arasında sektörde ilk 5'e, global oyuncuların da olduğu ölçekte ise ilk 10'a girmek olduğunu belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Türkel, 2025 içinde yatırımlarını depolama ve dağıtım altyapısı, dijitalleşme ve otomasyon, intermodal hatların güçlendirilmesi, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik alanlarında yoğunlaştırdıklarını belirtti.

Gelinen noktada ciro ve hacim bazında Türk menşeli lojistik firmalar içinde ilk 10'da yer aldıklarını öngördüklerini aktaran Türkel, "Hedef tarafında iki çıpamız var. 5 yıl içinde yerli firmalar arasında ilk 5, global oyuncuların da olduğu ölçekte ilk 10'a girmek." ifadelerini kullandı.

Türkel, 2026 yılı sonu için hedeflerinin operasyonel kapasite artışı, dijitalleşme ve otomasyon, Avrupa'da doğrudan yapılanma, intermodal hatların güçlendirilmesi, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik olduğunu kaydetti.

Yatırım tarafında dijital ve otomasyon yatırımlarının 2026 sermaye planlarında en büyük paya sahip olacağına işaret eden Türkel, yıl içinde Avrupa'da doğrudan yapılanma için adımlar atmayı da planladıklarına değindi.

İlk odaklarının Doğu Avrupa ve özellikle Polonya-Romanya hattı olduğu bilgisini veren Türkel, şunları kaydetti:

"Polonya'yı Avrupa'ya açılan kapı olarak görüyoruz, Romanya ise Türk şirketlerinin güçlü karşılık bulduğu bir pazar. Ancak aceleci değiliz, önce ticaretimizin o pazarlarda konsolide şekilde büyümesini istiyoruz. Baktığımızda 2026'da iki ana trendin olacağını görüyoruz. İlki, veri, yapay zeka, otomasyon. Bu tahmin, rota, kapasite, fiyatlama kararlarının algoritmalarla güçlenmesi demek. İkincisi ise sürdürülebilirlik ve intermodal. Yani karbonu ölçen, azaltan, raporlayan, modlar arası entegre çalışan ağlar öne çıkacak. Biz bu iki eksende hazır olmaktan öte, zaten sahada uygulayan taraftayız."

- "Dijital omurgayı kurduk"

Geçen yıl sektörde hız kadar öngörülebilirlik ve maliyet yönetimi sınavının öne çıktığını, yakıt, işçilik ve kapasite maliyetlerinin şirketleri daha verimli çalışmaya ittiğini anlatan Türkel, bu ortamda farkı, veriyi doğru kullanan, ağı doğru kuran ve sürdürülebilirliği işin merkezine koyan oyuncuların yarattığını ifade etti.

Türkel, "Biz de tam bu nedenle 2025'te odağımızı veriyle yönetilen operasyon, intermodal ve uçtan uca görünürlük ekseninde büyüttük." değerlendirmesinde bulundu.

Sürat Lojistik için 2025'in ölçeği büyütürken sistem kurma yılı olduğunu kaydeden Türkel, operasyon kabiliyetlerini genişletirken aynı anda dijital omurgayı kurduklarını, işi sadece büyütmeyip yönetilebilir hale getirdiklerini aktardı.

Türkiye'de 81 ilde yaygın hizmet yapılarını güçlendirdiklerini vurgulayan Türkel, depolama ve dağıtım yatırımlarını hızlandırdıklarını, talebe göre yeni depo alanları için de çalıştıklarını belirtti.

Operasyon tarafında dökme yük operasyonları, soğuk zincir, intermodal ve Avrupa ekspres hatları gibi çok modlu yapıyı daha entegre çalıştırdıklarına dikkati çeken Türkel, şunları ifade etti:

"2025'in ilk yarısında tonaj bazında iki katın üzerinde büyüme kaydettik. Bu ivmenin arkasında kadro, operasyon disiplini ve dijitalleşme var. Ayrıca yılın ilk 6 ayında iş hacmi ve ciroda da geçen yılın aynı dönemine göre iki katın üzerinde büyüme gerçekleştirdik."

Türkel, müşteri deneyiminde en büyük farkı görünürlük ve dinamik planlamada yarattıklarını, rota planlama, yük optimizasyonu, filo takibi ve müşteri görünürlüğünü tek platformdan yönettiklerini, bu sayede hem hız kazandıklarını hem de hata oranlarını düşürüp teslimat sürelerini kısalttıklarını anlattı.

Şirketi bugün bulunduğu noktaya taşıyan en büyük gücü "doğru kadro, operasyonel disiplin ve dijitalleşme" olarak özetleyen Türkel, şirketin temel yapı taşlarını, yani sistemleri, süreçleri ve ekibi sıfırdan kurduklarını vurguladı.

Hiyerarşiden çok sorumluluğa dayalı, hızlı karar alan bir kültür inşa ettiklerini belirten Türkel, şu ifadeleri kullandı:

"Dijitalleşme ve otomasyonun sahada karşılığı çok somut oldu. Hangi gün, hangi bölgede, ne kadar taşıma olacak gibi kararları algoritmalarla önden hesaplıyoruz. Kapasiteyi, rotayı, yakıtı buna göre yönetiyoruz. Özetle sezgiyle değil, sayılarla hareket ediyoruz. Sistem trafik, hava durumu, hat yoğunluğu gibi etkenlere göre kendini güncelliyor."