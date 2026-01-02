BIST 11.343
2 aylık bebek hayatını kaybetti! Dehşete düşüren detaylar, hepsi tutuklandı

2 aylık bebek hayatını kaybetti! Dehşete düşüren detaylar, hepsi tutuklandı

İSTANBUL Fatih'te 2 aylık bebeğin ölümüne ilişkin gözaltına alınan anne, baba, dede ve anneanne tutuklandı. Bebeğin hastaneden 3,2 kilogram ağırlığında taburcu edildiği, öldüğü gün ise yaklaşık 2 kilogram olduğu ve karın bölgesinde içe çökme bulunduğu belirlendi. Bebeğin açlıktan öldüğü öğrenildi.

İSTANBUL Fatih'te 30 Aralık'ta 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Y.Y. (20) 2 aylık bebeğinin hareketsiz olduğunu ve nefes almadığını bildirdi. Adrese giden sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Açlıktan 2 kiloya düşmüş!

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada, bebeğin 5 Kasım'da İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğduğu, 7 Kasım'da 3,2 kilogram ağırlığında taburcu edildiği, öldüğü gün ise yaklaşık 2 kilogram olduğu ve karın bölgesinde içe çökme bulunduğu belirlendi.

Anne Y.Y. bebeğin sabah saatlerinde hayatını kaybettiği ancak 112'yi yaklaşık 12 saat sonra aradığı, son 3 gündür bebeğin beslenmediği yönünde çelişkili beyanlarda bulunması üzerine gözaltına alındı.

Bebeğin babası dahil gözaltı
Y.Y'nin nikahsız birlikte yaşadığı ve çocuğun babası olduğu öğrenilen B.Y. ile aynı evde yaşayan anneanne A.Y. ve dede Y.E.Y. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Savcılıkça ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 4 şüpheli, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

