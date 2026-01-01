BIST 11.262
Kırsal kalkınma desteklerinde hibe oranları artırıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırsal Kalkınma Desteklerine İlişkin Karar’ın Resmi Gazete’de yayımlandığını ve yeni dönemde hibe oranlarının yüzde 70’e kadar çıkarıldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kırsal Kalkınma Desteklerine İlişkin Kararın Resmi Gazete'de yayımlandığını belirtti.

HİBE ORANLARI ARTTIRILDI

Yeni yılda kırsal kalkınma desteklerinde yeni dönemin başladığını bildiren Yumaklı, şunları kaydetti: "Yeni düzenlemeyle, hibe oranlarını yüzde 70'e kadar yükseltiyoruz. Kırsal kalkınma bütçemizin en az yüzde 20'sini kadın ve genç girişimcilerimize ayırıyoruz. 

BAŞVURDA BU KİŞLER ÖNCELİKLİ

Başvurularda kadınlar, gençler ve birinci derece tarımsal örgütleri önceliklendiriyoruz. Dijital tarım, yapay zeka ve otomasyon uygulamalarını hibe kapsamına alarak kırsal dönüşüme hız kazandırıyoruz. 

Öncelikli değerlendirme, artırılmış hibeler ve yeni destek alanlarıyla kırsalda üretim güçleniyor, Türkiye büyüyor. Hayırlı olsun."

