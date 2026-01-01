BIST 11.262
DOLAR 42,96
EURO 50,58
ALTIN 5.966,21
HABER /  GÜNCEL

Fatih Ürek hakkında çıkan ölüm iddiaları yalanlandı

Fatih Ürek hakkında çıkan ölüm iddiaları yalanlandı

İstanbul’daki evinde rahatsızlanmasının ardından kalbi duran ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürülerek hastaneye kaldırılan şarkıcı Fatih Ürek’in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Hastaneden yapılan açıklamada Ürek’in durumunun kritik olduğu ve hekimlerin yakın takibinde tutulduğu bildirildi. Sosyal medyada yayılan “Fatih Ürek öldü” iddiaları ise menajeri Mert Siliv tarafından yalanlandı ve sanatçının sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Abone ol

İstanbul'daki evinde 15 Ekim'de rahatsızlanması sonrası kalbi duran, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan şarkıcı Fatih Ürek'in tedavisi devam ediyor. 20 dakika boyunca kalbi duran şarkıcının sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Ürek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden geçtiğimiz günlerde yapılan yazılı açıklamada "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir. Süreçle ilgili herhangi bir gelişme olması halinde kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır. Tüm sevenlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanılmıştı. 

'FATİH ÜREK ÖLDÜ' İDDİASI

59 yaşındaki Fatih Ürek ile ilgili bir iddia kulaktan kulağa hızlıca yayıldı. Yeni yılın ilk saatlerinde bazı sosyal medya platformlarında 'Fatih Ürek öldü' haberi yapıldı. 'Fatih Ürek öldü' iddiasının yayılmasının ardından sanatçının menajeri Mert Siliv'den jet hızında bir açıklama geldi.

MENAJERİ İDDİALARI YALANLADI

Menajer Siliv, 'Fatih Ürek öldü' iddialarını kesin bir dille yalanlarken, sanatçının sağlık durumunun stabil olduğunu söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kar topu oynayan kardeşlere pikap çarptı
Kar topu oynayan kardeşlere pikap çarptı
Kırsal kalkınma desteklerinde hibe oranları artırıldı
Kırsal kalkınma desteklerinde hibe oranları artırıldı
Trump elindeki morlukların nedenini anlattı
Trump elindeki morlukların nedenini anlattı
MİT Başkanı İbrahim Kalın Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü
MİT Başkanı İbrahim Kalın Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü
Netanyahu açıkladı: Teknoloji devinden İsrail’e devasa yatırım
Netanyahu açıkladı: Teknoloji devinden İsrail’e devasa yatırım
Zelenski duyurdu: Ukrayna’ya yılbaşı gecesi 200’den fazla İHA saldırısı
Zelenski duyurdu: Ukrayna’ya yılbaşı gecesi 200’den fazla İHA saldırısı
Krunic’ten Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili şok sözler!
Krunic’ten Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili şok sözler!
İstanbul’da aralık enflasyonu açıklandı: Perakende fiyatlar yükseldi
İstanbul’da aralık enflasyonu açıklandı: Perakende fiyatlar yükseldi
Bakan Göktaş'tan, kazandıkları ödülü devlet himayesindeki çocuklara bağışlayan oyunculara teşekkür
Bakan Göktaş'tan, kazandıkları ödülü devlet himayesindeki çocuklara bağışlayan oyunculara teşekkür
Otomobil uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda yaralı var
Otomobil uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda yaralı var
Muğla'da korkutan deprem
Muğla'da korkutan deprem
İstanbul’da yıl sonu enflasyonu belli oldu!
İstanbul’da yıl sonu enflasyonu belli oldu!