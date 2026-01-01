Fatih Ürek hakkında çıkan ölüm iddiaları yalanlandı

İstanbul’daki evinde rahatsızlanmasının ardından kalbi duran ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürülerek hastaneye kaldırılan şarkıcı Fatih Ürek’in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Hastaneden yapılan açıklamada Ürek’in durumunun kritik olduğu ve hekimlerin yakın takibinde tutulduğu bildirildi. Sosyal medyada yayılan “Fatih Ürek öldü” iddiaları ise menajeri Mert Siliv tarafından yalanlandı ve sanatçının sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

İstanbul'daki evinde 15 Ekim'de rahatsızlanması sonrası kalbi duran, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan şarkıcı Fatih Ürek'in tedavisi devam ediyor. 20 dakika boyunca kalbi duran şarkıcının sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Ürek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden geçtiğimiz günlerde yapılan yazılı açıklamada "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir. Süreçle ilgili herhangi bir gelişme olması halinde kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır. Tüm sevenlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

'FATİH ÜREK ÖLDÜ' İDDİASI

59 yaşındaki Fatih Ürek ile ilgili bir iddia kulaktan kulağa hızlıca yayıldı. Yeni yılın ilk saatlerinde bazı sosyal medya platformlarında 'Fatih Ürek öldü' haberi yapıldı. 'Fatih Ürek öldü' iddiasının yayılmasının ardından sanatçının menajeri Mert Siliv'den jet hızında bir açıklama geldi.

MENAJERİ İDDİALARI YALANLADI

Menajer Siliv, 'Fatih Ürek öldü' iddialarını kesin bir dille yalanlarken, sanatçının sağlık durumunun stabil olduğunu söyledi.