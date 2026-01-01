BIST 11.262
Zelenski duyurdu: Ukrayna’ya yılbaşı gecesi 200’den fazla İHA saldırısı

Zelenski duyurdu: Ukrayna'ya yılbaşı gecesi 200'den fazla İHA saldırısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun yılbaşı gecesi Ukrayna’ya 200’ün üzerinde insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini açıkladı. Telegram üzerinden açıklama yapan Zelenski, Rusya’nın savaşı yeni yılda da sürdürmeyi hedeflediğini belirterek, saldırıların büyük bölümünün Ukrayna hava savunma kuvvetlerince imha edildiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun bu gece ülkesine 200'ün üzerinde insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Zelenski Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Rusya'nın Ukrayna'ya yılbaşı gecesinde hava saldırısı düzenlediğini belirtti.
Rusya'nın savaşı uzattığını kaydeden Ukrayna Devlet Başkanı, "Rusya yeni yılda savaş yürütmeyi amaçlıyor. Bu gece Ukrayna'ya 200'den fazla saldırı İHA'sı fırlatıldı." ifadelerini kullandı.

Müttefik ülkelere Ukrayna'nın hava savunma imkanlarını artırma konusunda desteği sürdürme çağrısında bulunan Zelenski, "Eğer saldırılar yılbaşı tatillerinde bile durmazsa, hava savunma malzemelerinin teslimatının gecikmemesi lazım." dedi.

Zelenski, Rus ordusunun fırlattığı çoğu İHA'nın Ukrayna hava savunma kuvvetlerince imha edildiğini kaydetti.

