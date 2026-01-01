Otomobil uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda yaralı var

Giresun'un Piraziz ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.Abone ol
Paşa Konağı mevkisinde Mustafa K. (42) idaresindeki 06 BA 7191 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve beraberindeki Ayşen K. (53), Zafer K. (39), Sema K. (39), F.K. (6) ile M.K. (12) yaralandı.
Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar, hastanelerde tedavi altına alındı.