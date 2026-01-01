BIST 11.262
DOLAR 42,96
EURO 50,58
ALTIN 5.966,21
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Otomobil uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda yaralı var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Otomobil uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda yaralı var

Giresun'un Piraziz ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Abone ol

Paşa Konağı mevkisinde Mustafa K. (42) idaresindeki 06 BA 7191 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ve beraberindeki Ayşen K. (53), Zafer K. (39), Sema K. (39), F.K. (6) ile M.K. (12) yaralandı.

Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar, hastanelerde tedavi altına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Muğla'da korkutan deprem
Muğla'da korkutan deprem
İstanbul’da yıl sonu enflasyonu belli oldu!
İstanbul’da yıl sonu enflasyonu belli oldu!
Ulaşıma kar engeli! İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi
Ulaşıma kar engeli! İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi
Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması! Teklif detayı dikkat çekti
Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması! Teklif detayı dikkat çekti
Chelsea'de teknik direktör Maresca dönemi sona erdi
Chelsea'de teknik direktör Maresca dönemi sona erdi
Evlilik yolunda ilk adım! Yıldız futbolcu İsmail Yüksek nişanlandı
Evlilik yolunda ilk adım! Yıldız futbolcu İsmail Yüksek nişanlandı
TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt
TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'dan ekmek fiyatlarına ilişkin açıklama
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'dan ekmek fiyatlarına ilişkin açıklama
2 Ocak'ta IBAN'dan para gönderecekler dikkat! Bunların hepsi değişti
2 Ocak'ta IBAN'dan para gönderecekler dikkat! Bunların hepsi değişti
Bakan Uraloğlu'ndan "İstanbul Havalimanı" açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan "İstanbul Havalimanı" açıklaması
Kar ve tipi nedeniyle bazı yollar ağır taşıt trafiğine kapatıldı
Kar ve tipi nedeniyle bazı yollar ağır taşıt trafiğine kapatıldı
Ankaralılar dikkat! 5 ilçede su kesintisi yapılacak
Ankaralılar dikkat! 5 ilçede su kesintisi yapılacak