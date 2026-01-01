BIST 11.262
DOLAR 42,96
EURO 50,58
ALTIN 5.966,21
HABER /  EKONOMİ

İstanbul’da aralık enflasyonu açıklandı: Perakende fiyatlar yükseldi

İstanbul’da aralık enflasyonu açıklandı: Perakende fiyatlar yükseldi

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2025 yılı aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, İstanbul’da perakende fiyat hareketlerini yansıtan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,23 artarken, yıllık enflasyon yüzde 37,68 olarak hesaplandı.

Abone ol

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2025 yılı aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı

Buna göre, İstanbul’da perakende fiyat hareketlerini yansıtan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,23 artış gösterdi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre fiyat artışını ifade eden yıllık enflasyon ise yüzde 37,68 olarak hesaplandı.

Toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi de aralık ayında yüzde 0,93 arttı. Bu endekste yıllık artış oranı yüzde 23,25 olurken, yıllık ortalama artış yüzde 26,95 olarak kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Göktaş'tan, kazandıkları ödülü devlet himayesindeki çocuklara bağışlayan oyunculara teşekkür
Bakan Göktaş'tan, kazandıkları ödülü devlet himayesindeki çocuklara bağışlayan oyunculara teşekkür
Otomobil uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda yaralı var
Otomobil uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda yaralı var
Muğla'da korkutan deprem
Muğla'da korkutan deprem
İstanbul’da yıl sonu enflasyonu belli oldu!
İstanbul’da yıl sonu enflasyonu belli oldu!
Ulaşıma kar engeli! İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi
Ulaşıma kar engeli! İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi
Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması! Teklif detayı dikkat çekti
Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması! Teklif detayı dikkat çekti
Chelsea'de teknik direktör Maresca dönemi sona erdi
Chelsea'de teknik direktör Maresca dönemi sona erdi
Evlilik yolunda ilk adım! Yıldız futbolcu İsmail Yüksek nişanlandı
Evlilik yolunda ilk adım! Yıldız futbolcu İsmail Yüksek nişanlandı
TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt
TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'dan ekmek fiyatlarına ilişkin açıklama
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'dan ekmek fiyatlarına ilişkin açıklama
2 Ocak'ta IBAN'dan para gönderecekler dikkat! Bunların hepsi değişti
2 Ocak'ta IBAN'dan para gönderecekler dikkat! Bunların hepsi değişti
Bakan Uraloğlu'ndan "İstanbul Havalimanı" açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan "İstanbul Havalimanı" açıklaması