İstanbul’da aralık enflasyonu açıklandı: Perakende fiyatlar yükseldi

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2025 yılı aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, İstanbul’da perakende fiyat hareketlerini yansıtan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,23 artarken, yıllık enflasyon yüzde 37,68 olarak hesaplandı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2025 yılı aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı

Buna göre, İstanbul’da perakende fiyat hareketlerini yansıtan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,23 artış gösterdi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre fiyat artışını ifade eden yıllık enflasyon ise yüzde 37,68 olarak hesaplandı.

Toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi de aralık ayında yüzde 0,93 arttı. Bu endekste yıllık artış oranı yüzde 23,25 olurken, yıllık ortalama artış yüzde 26,95 olarak kaydedildi.