TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Trabzonspor’un Süper Kupa yarı finali için yaptığı erteleme başvurusunu kabul etmedi. Dev mücadele 5 Ocak’ta Gaziantep’te oynanacak.

Galatasaray ve Trabzonspor, 5 Ocak’ta oynanması planlanan Süper Kupa yarı final maçı için TFF’ye erteleme başvurusunda bulundu. Federasyon, kulüplerden gelen bu talebi değerlendirmeye alarak olumsuz yanıt verdi.

TFF’nin kararıyla birlikte Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Kupa yarı finalinde 5 Ocak’ta Gaziantep’te karşı karşıya gelecek. Mücadelede herhangi bir tarih veya yer değişikliği yapılmayacak.

Kararın ardından gözler, iki takımın kritik karşılaşma öncesindeki hazırlık sürecine çevrildi.

