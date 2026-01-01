BIST 11.262
Ulaşıma kar engeli! İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da etkisini arttıran kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Yapılan açıklamada, güvenlik gerekçesiyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

İstanbul'da, olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamayacağı duyuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamaya göre, kar yağışı nedeniyle kentteki deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

İŞTE İPTAL EDİLEN SEFERLER

Bu kapsamda iptal edilen vapur seferleri şöyle:

"İstinye-Çubuklu, Beşiktaş-Kadıköy-Eminönü, Beşiktaş-Kadıköy, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Kabataş-Kadıköy-Adalar, Üsküdar-Eyüpsultan, Anadolukavağı-Rumelikavağı-Sarıyer, Çengelköy-Bebek-Kanlıca-İstinye, Eminönü-Rumelikavağı, Üsküdar-Anadolukavağı, Adalar-Beşiktaş, Kısa Boğaz Turu, Uzun Boğaz Turu, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, Bostancı-Adalar ring, İstinye-Çubuklu, Beykoz-Sarıyer, Kabataş-Kadıköy, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu, Üsküdar-Aşiyan, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan, Çengelköy-Kabataş, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü, Bostancı-Moda-Kabataş"

