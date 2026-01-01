BIST 11.262
DOLAR 42,96
EURO 50,58
ALTIN 5.966,21
HABER /  EKONOMİ

2 Ocak'ta IBAN'dan para gönderecekler dikkat! Bunların hepsi değişti

Türkiye'de 1 Ocak'ın resmi tatil olması nedeniyle bankalar da 2 Ocak'tan itibaren işlem yapmaya başlayacak. 2 Ocak'tan itibaren IBAN üzerinden para göndermek isteyen vatandaşlarımıza da önemli bir hatırlatma yapıldı.

Türkiye'de yeni yıl itibariyle mali işlemlerde birçok yenilik ve değişime gidilmesi bekleniyordu. Bunlarla ilgili değişimler de ufak ufak başladı. 

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kayıtdışı para transferlerini önlemek ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele etmek amacıyla para transferlerine yönelik yeni bir düzenleme duyurdu. 
Buna göre, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yüksek tutarlı işlemlerde ek bir yükümlülük uygulanacak. 

Ağustos ayında yayımlanan tebliğ kapsamında, kullanıcıların mobil bankacılık, IBAN, internet bankacılığı veya ATM üzerinden gerçekleştireceği ve toplam işlem hacmi 200 bin TL’yi aşan para transferlerinde 20 karakteri aşan açıklama girmesi zorunlu hale getirilmişti.

Para transferinin detaylarına ilişkin beyan şartı getiren bu düzenleme yürürlüğe girmeye hazırlanırken, önemli bir değişiklik gündeme geldi.

Dünya’nın haberine göre, 1 Ocak 2026’da başlaması planlanan ve ilk etapta 200 bin TL alt sınır öngörülen uygulamada limit artırılacak. 

Enflasyonun etkisiyle belirlenen tutarın günlük işlemleri de kapsayacak hale gelmesi sınırın yeniden düzenlenmesini zorunlu kıldı.

