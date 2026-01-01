BIST 11.262
DOLAR 42,96
EURO 50,58
ALTIN 5.966,21
Chelsea'de teknik direktör Maresca dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de teknik direktör Enzo Maresca ile yollar ayrıldı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, "UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma da dahil olmak üzere dört farklı turnuvada henüz oynanmamış önemli hedefler varken Enzo ve kulüp, bir değişikliğin takımı tekrar rayına oturtmak için en iyi şansa sahip kılacağına inanıyor. Enzo'ya gelecekte başarılar dileriz." denildi.

Chelsea, 45 yaşındaki İtalyan teknik adamın yönetiminde bu sezon Premier Lig'de 19 maçın ardından 30 puanla 5. sırada yer alırken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maçta 10 puanla 13. sırada bulunuyor.

Geçen sezon Maresca yönetiminde UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşayan İngiliz ekibi, temmuz ayında da 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmıştı.

