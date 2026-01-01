BIST 11.262
Bakan Uraloğlu'ndan "İstanbul Havalimanı" açıklaması

Bakan Uraloğlu'ndan "İstanbul Havalimanı" açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın, 2025'te 549 bin 316 uçuş ve 84 milyon 406 bin 50 yolcuyla dünyanın en yoğun ve en stratejik havacılık merkezlerinden biri olduğunu bildirdi.

Uraloğlu, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. İstanbul Havalimanı'nın "gökyüzünde lider, dünyada merkez" konumda olduğunu ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul Havalimanımız, 2025'te 549 bin 316 uçuş ve 84 milyon 406 bin 50 yolcuyla dünyanın en yoğun ve en stratejik havacılık merkezlerinden biri olduğunu bir kez daha güçlü şekilde ortaya koydu. Bir önceki yıla göre yakalanan yüzde 5,07'lik yolcu artışı, Türkiye'nin havacılık alanındaki istikrarlı yükselişinin ve uzun vadeli vizyonunun en somut göstergelerinden biri oldu. İstanbul Havalimanımızla gökyüzündeki liderliğimizi her yıl daha da güçlendiriyoruz."

