İstanbul'da büyük panik! Kontrolden çıkan tır binaya çarptı

Başakşehir'de, iş makinesi taşıyan bir tırın çarptığı 2 katlı binada oturanlar tahliye edildi.

Güvercintepe Mahallesi Gökdemir Caddesi'nde seyreden iş makinesi taşıyan tır, yokuştan indiği sırada kontrolden çıkarak kaymaya başladı.

Önce 2 otomobile çarpan tır, ardından 2 katlı binanın girişindeki dükkana çarptıktan sonra durdu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edildi. Ekipler, binada oturanları tahliye etti.

Cadde trafiğe kapatılırken, ekiplerin tırı kaldırma çalışması sürüyor.

