Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması! Teklif detayı dikkat çekti

Fenerbahçe'de teknik direktör değişimi sürecinde adı sıkça anılan Aykut Kocaman, kendisine yöneltilen soruya verdiği yanıtla dikkat çekti. Tecrübeli teknik adamın teklif konusundaki sözleri, kapısı tamamen kapatmadığı şeklinde yorumlanırken, 'zamanlama' vurgusu merak uyandırdı.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, teknik direktör değişim sürecinde adının gündeme gelmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bir Fenerbahçeli olarak isminin anılmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Kocaman, teklif konusuna ise zamanlamanın uygun olmadığını belirterek girmeyi tercih etmedi.

AYKUT KOCAMAN'DAN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Aykut Kocaman, Sports Digitale YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe gündemine dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Deneyimli teknik adam, son dönemde adının tekrar gündeme gelmesiyle ilgili konuştu.

"TEKLİF TARAFINA DEĞİNMEYECEĞİM"

Kocaman'a, "Teknik adam değişim sürecinde isminiz çok geçti. Teklif aldınız mı?" sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıt veren Kocaman, teklif konusuna girmeyeceğini belirterek, "Teklif tarafına değinmeyeceğim, bunun için zamanlamanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Ancak ilerleyen zamanda birkaç cümle etme ihtiyacım olabilir" dedi.

"İSMİMİN GEÇMESİ BENİ MUTLU ETTİ"

Aykut Kocaman, adının gündeme gelmesinin kendisini mutlu ettiğini vurgulayarak, "Bir mutabakat halinde, ortak bir uzlaşma haline gelmiş şekilde büyük çoğunlukla ismimin geçmesi bir Fenerbahçeli olarak beni mutlu etti" dedi.

"YARDIM ETMEK İÇİN HAZIRIM DEMİŞTİM"

Kocaman, daha önce de Fenerbahçe'ye ihtiyaç duyulması halinde şart koşmadan yardım etmeye hazır olduğunu söylediğini hatırlattı:

"Daha önce de ihtiyaç olması halinde hiçbir şarta bağlı olmaksızın yardım etmek için hazır olduğumu söylemiştim"

"O ZAMAN İHTİYAÇ OLDU AMA OLMADI

Deneyimli teknik adam, geçmişte bir ihtiyaç doğduğunu ancak sürecin gerçekleşmediğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı

"O zaman ihtiyaç oldu, benim üzerimde düşünüldü ama olmadı. Olan, iyi oldu şu anda. Gayet de iyi gidiyor"

