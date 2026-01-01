Pluxee ile çalışan başına yıllık 69 bin 900 lira tasarruf imkanı

Pluxee, 2026'da işverenlere çalışan başına 69 bin 900 lira tasarruf imkanı sağlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 30 Aralık tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yeni yemek bedeli istisnası netleşti.

Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca geçerli olan günlük yemek bedeli istisnası, bir önceki yıla göre yüzde 25 artışla KDV dahil 330 liraya yükseldi.

Çalışanlarına yemek yardımını Pluxee yemek kartıyla yapan şirketler, 330 liralık gelir vergisi istisnasına ek olarak SGK prim istisnasından sınırsız faydalanabilecek.

Artan işletme giderleri karşısında bu maliyet avantajı şirket bütçeleri için önem taşırken, çalışan sayısı fark etmeksizin yemek bakiyelerini yemek kartıyla yükleyen şirketler, her bir çalışanı için yılda 69 bin 900 lira tasarruf edebilecek. Ayrıca şirketler, maliyet tasarrufuyla operasyonel süreçlerini de kolaylaştırarak verimliliklerini artırabilecek.

Çalışanlar için en önemli yan hak yemek kartı

Pluxee, şirketlerin cazip taraflarına yönelik gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını da paylaştı.

Buna göre, çalışanlar için bir şirketi cazip kılan etken yüzde 48 ile 'iyi bir maaş' olurken, bunu yüzde 36 ile 'yan haklar' takip etti. Yan haklar içerisinde yemek kartları, çalışanların değer verdiği faydalar arasında ilk sırada yer aldı.

İşveren tarafında ise 2025'te çalışanlarına maaş harici ek fayda sağlayan işletmelerin oranı, yüzde 79,9 olarak tespit edildi. Bu faydaların yüzde 65,7'sini de yemek kategorisi oluşturdu.

Yemek kartları sadece öğle yemeği ihtiyacını karşılamanın ötesine geçerek çalışan bütçesine de ek katkı sağlıyor. Pluxee kullanıcılarının markalara özel kampanyalardan yararlanma oranı, geçen yıla göre yüzde 51 artış gösterdi.

Yemeğin yanı sıra hediye, giyim ve ulaşım gibi yan haklar sunan Pluxee, 170 bin noktada fiziksel veya çevrim içi harcama imkanı sağlıyor.