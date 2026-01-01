BIST 11.262
DOLAR 42,96
EURO 50,58
ALTIN 5.966,21
D-100 Karayolu İstanbul istikameti kardan kapandı!

Bölgede etkisini artıran yoğun kar yağışı ve buzlanma, Bolu Dağı geçişinde ulaşımı felç etti. D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu’nda meydana gelen TIR kazaları ile ağır kış şartları nedeniyle her iki istikamette de yol kapama ve yönlendirmeler yapılıyor.

Bolu Dağı kesiminde kar yağışının ardından zeminde oluşan buzlanma, ağır tonajlı araçların ilerlemesini güçleştirdi. Edinilen bilgilere göre, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde seyir halindeki bir TIR, kaygan zeminde kontrolünü kaybederek makasladı. Kazanın ardından otoyolun İstanbul yönü tamamen trafiğe kapandı.

EKİPLER SEFERBER OLDU, GÜZERGAH DEĞİŞTİ

Otoyol üzerinde makaslayan TIR'ın kurtarılması ve yolun tekrar ulaşıma açılması için bölgeye çok sayıda Karayolları, jandarma ve emniyet ekibi sevk edildi. Kurtarma çalışmaları süresince trafik güvenliğini sağlamak amacıyla Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti, Bolu Batı Gişeleri ile Abant Kavşağı arasında araç geçişine kapatıldı.

Bu güzergahı kullanan sürücüler, trafik ekipleri tarafından Batı Kavşağı üzerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

