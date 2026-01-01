Netanyahu açıkladı: Teknoloji devinden İsrail’e devasa yatırım

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’de katıldığı bir toplantıda Nvidia’nın İsrail’e devasa bir yatırım yapma kararı aldığını açıkladı. İsrail’in askeri, ekonomik ve teknolojik gücüne vurgu yapan Netanyahu, bu gücün yeni barış fırsatları yarattığını ve İbrahim Anlaşmaları ile “güç yoluyla barış” anlayışını hayata geçirdiklerini söyledi.

Abone ol

İsrail Başbakanı Netanyahu ABD'de katıldığı bir toplantıda dünyaca ünlü teknoloji şirketi Nvidia'nın İsrail'e devasa bir yatırım yaptığını ilan etti.

Netanyahu, "Güçlü olmak ne demek? Şöyle söyleyeyim, 37 milyar dolarlık bir doğalgaz anlaşması imzaladık. Bu güçlü bir durum. Nvidia'mız var. Nvidia, biliyorsunuz, küçük bir şirket. 4 trilyon dolar değerinde. İsrail'e devasa bir yatırım yapmaya karar verdiler ve biz bunu memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

"HİÇ VAR OLMAYAN BARIŞ FIRSATLARI YARATTIK"

İsrail çok güçlü bir ülke ve bu gelecek için iyiye işaret, çünkü güçlülerle ittifak kurarsınız, güçlülerle barış yaparsınız ve biz daha önce hiç var olmayan barış fırsatları yarattık.

"GÜÇ YOLUYLA BARIŞ"

Başkan Trump'ın görev süresinin ilk döneminde, dört Arap devletiyle tarihi barış anlaşmaları sağlayan İbrahim Anlaşmalarını imzaladık ve daha fazlasını yapmaya kararlıyız. Ancak tüm bunları belirleyen tek şey gücümüzdür. Güç yoluyla barış, güç yoluyla refah, güç yoluyla umut. Ve biz çok güçlü bir halkız.