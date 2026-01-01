Krunic’ten Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili şok sözler!

Fenerbahçe’nin 2023-2024 sezonunun devre arasında kadrosuna kattığı ve sezon sonunda bedelsiz olarak Kızılyıldız’a gönderdiği Rade Krunic, sarı lacivertli kulüpte çok zorlandığını ve futbol anlayışını amatör bulduğunu söyledi. Kurir’e konuşan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fenerbahçe’de kaotik bir futbol ortamı olduğunu, ne yapması gerektiğinin net olmadığını ve kadro planlamasında ciddi sıkıntılar yaşandığını ifade etti.

Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonunun devre arasında kadrosuna kattığı ve sezon sonu bedelsiz olarak Kızılyıldız'a gönderdiği Rade Krunic, ülkesinde flaş açıklamalarda bulundu.

Kurir'e konuşan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fenerbahçe'de çok zorlandığını söyledi.

"FUTBOL KONUSUNDA ÇOK AMATÖRLER"

Sarı lacivertlilerde yarım sezon geçiren Rade Krunic, "Fenerbahçe'de çok zor bir ortam var. Gerçekten çok zor... Böylesine büyük hedefleri ve organizasyonu olan büyük bir kulübün bu kadar basit düşünmesine şaşırdım. Futbol konusunda çok amatörler ve doğru şekilde anlamıyorlar. İtalya'dan Türkiye'ye gelmek arasında çok büyük bir fark var. Nereye gittiğimi biliyordum, kulüpte beni bekleyen Dusan Tadic ve Edin Dzeko bana anlatmışlardı. Livaković ve Zajc de oradaydı. Bana Fenerbahçe'nin ne olduğunu anlattılar ama bu kadar amatör olmalarını anlayamadım. Dürüst olmak gerekirse ne olduğunu anlayamadım. Futbol tarzı bile kaotikti. İtalya'da tam olarak ne yapmam gerektiğini bilmeye alışmıştım. Sahada doğaçlama oynamam ve sürprizler yapmam istendi ama ben öyle değilim." dedi.

GALATASARAY'A ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Tecrübeli oyuncu, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi kıyasladı. Fenerbahçe'de her şeyin eleştirildiğini ifade eden Sırp oyuncu, ezeli rakip Galatasaray'ın Avrupai olduğunu ifade etti.

32 yaşındaki futbolcu, "Yeni sezonda Jose Mourinho geldi. Ben de kendim için bir fırsat gördüm. Roma'nın teknik direktörüyken beni arıyordu. Onunla çalışabileceğime emindim çünkü mükemmel bir teknik direktör. Ama Fenerbahçe'nin de teknik direktörü olmadığını, onu defansif olmakla, takımının yeterince gol atmamakla eleştirdiler. Kazanma zihniyetine sahip olduğunu, maç kazanmayı bildiğini ve sonuç için oynadığını söylediler. Bunlarla pek ilgilenmediler. Sonuç olarak o da gitmek zorunda kaldı. Belki de 12 yıldır neden şampiyonluk kazanamadıklarını kendilerine sormalılar. Onlara kıyasla Galatasaray daha çok Avrupa odaklı ve bu yüzden ligi domine ediyor." şeklinde konuştu.