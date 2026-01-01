BIST 11.262
DOLAR 42,96
EURO 50,58
ALTIN 5.966,21
MİT Başkanı İbrahim Kalın Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Ankara’da bir araya geldi. Görüşmede Ukrayna’daki güvenlik durumu, Rusya-Ukrayna çatışmasının bölgesel ve küresel etkileri, barış için atılabilecek adımlar ve müzakere sürecindeki son durum ele alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Ankara'da görüştü.

HANGİ KONULAR ELE ALINDI?

Görüşmede, Ukrayna'daki güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan çatışmalar ve iki ülke arasındaki gerginliğin hem bölgesel hem küresel etkileri ele alındı.

Bu kapsamda barışın sağlanması için neler yapılabileceği, müzakere süreçlerinde gelinen son nokta, bölgesel ortamı dikkate alarak atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Kalın ile Umerov arasındaki görüşmede, Ukrayna'nın Rusya'daki savaş esirlerinin serbest bırakılması ile esir takası meselesi de ele alındı.

Yapılan görüşmede mevcut işbirliği formatları çerçevesinde iki ülke arasındaki sistematik çalışmaların sürdürüleceği konusunda da mutabık kalındı.

