Hulusi Akar’dan Filistin devleti vurgusu

İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen Filistin’e destek eyleminde Gazze için dünyaya ortak çağrı yapıldı. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, egemen ve bağımsız Filistin Devleti’nin kurulmasının şart olduğunu vurgulayarak iki devletli çözümle akan kanın durması gerektiğini söyledi.

İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformunca, "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla düzenlenen Filistin'e destek eyleminde dünyaya Gazze için ortak çağrı yapıldı.

"AMACIMIZ VE DİLEĞİMİZ BİR AN ÖNCE BU DEVLETİN KURULMASI"

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Filistin'de yıllardan beri devam eden büyük ve kanayan bir yara olduğunu dile getirdi.

Bunun durması için egemen, bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin Devleti'nin kurulması gerektiğinin altını çizen Akar, "Amacımız ve dileğimiz bir an önce bu devletin kurulması ve iki devletli çözümün gerçekleşmesi, akan kanın durması ve Filistinlilerin bu acılarının sona ermesidir. Bu mutlaka böyle olacak. Sadece insanların öldüğü değil, insanlığın öldüğü bir ortamdan bahsediyoruz. Hepimiz tek tek sorumluyuz. Elimizden gelen ne varsa yapmamız lazım." ifadelerini kullandı.

"BİR GÜN MUTLAKA"

Akar, Gazze'yi unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını, bir gün mutlaka bunların hesabı sorulacağına ve gereği yapılacağına inandıklarını belirterek, Allah'tan bunun için yardım dileyip, dua ettiklerini kaydetti.

Tarihin Gazze'de yaşananlarının hesabını soracağını aktaran Akar, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız devamlı surette Filistin konusunda yapılması gereken ne varsa yapmaya, sadece Türkiye'de değil, bütün uluslararası ortamlarda önder olmaya, lider olmaya devam ediyor. İnşallah bunun sonucunda da hepimizin beklediği hayırlı sonuçlar mutlaka ortaya çıkacaktır. Buna çalışıyoruz, çalışacağız. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Bir gün mutlaka." dedi.