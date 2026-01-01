BIST 11.262
Kar topu oynayan kardeşlere pikap çarptı



Kağıthane’de karla kaplı yokuşta kayan bir pikap, kar topu oynayan iki kardeşe çarptı. Kontrolden çıkan araç park halindeki otomobile çarparak dururken, yaralanan çocuklar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kağıthane'de karla kaplı yokuşta kayan pikap, kar topu oynayan 2 çocuğa çarptı.

Yeşilce Mahallesi Damar Sokak'ta yokuş aşağı inerken kayan 34 FRT 676 plakalı pikap, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kar topu oynayan F.Z.E. (10) ile kardeşi Ö.H.E'ye (8) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle çocuklar yola savrulurken, pikap park halindeki 34 DND 240 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazada 2 kardeş yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 2 kardeşin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, kazanın ardından olay yerinden kaçan pikap sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

