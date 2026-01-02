BIST 11.343
HABER /  MAGAZİN

Güllü'nün ablası ilk kez konuştu: "Tuğyan çok güzel bir oyuncu cenazede..."

Güllü'nün ölümünün ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanırken Güllü'nün ablası Kader ilk kez konuştu ve "Cinayet olduğuna kesinlikle inanıyorum" dedi.

Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından çeşitli iddialar ortaya atıldı. "Kasten öldürme" suçlamasıyla Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklanmasının ardından son olarak ablası Kader konuştu.

"Tuğyan çok güzel bir oyuncu..."

Güllü'nün ablası Kader Hanım, ilk kez bir canlı yayına bağlandı ve Star Tv'de Nur Viral'de çok konuşulacak iddialarda bulundu.

Kader "Ferdi Bey'e Çok teşekkür ediyorum o olmasaydı bu kaza diye, intihar diye kapanır giderdi. Cinayet olduğuna kesinlikle inanıyorum.

Tuğyan çok güzel bir oyuncu cenazede bir ara beni çekiyorlar mı diye kameralara bakıyordu!" dedi.

