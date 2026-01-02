BIST 11.262
Van-Bitlis kara yolunda çığ nedeniyle ulaşım durdu

Van ile Bitlis’i birbirine bağlayan kara yolunda, Gevaş ilçesi yakınlarında çığ düşmesi sonucu ulaşım durduruldu. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri yolda temizlik çalışması başlatırken, AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş ve teknik ekip bölgede incelemelerde bulundu.

Van ve Bitlis'i birbirine bağlayan kara yolu, çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.

Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Van'da Bitlis kara yolunun Gevaş ilçesi yakınında yola çığ düştü.

Bölgeye sevk edilen Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolu kapatan kar birikintisini temizlemek için çalışma başlattı.

AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş ve teknik ekibi de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

İki tarafta araç kuyruğunun oluştuğu yol, ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açılacak.

Yetkililer, kar ve tipinin etkili olduğu bölgede, sürücüleri zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

