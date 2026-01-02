BIST 11.343
AK Parti'yi üzen ölüm! Hatice Tuba İnan hayatını kaybetti

AK Parti Eyyübiye eski Kadın Kolları Başkanı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi eski Kadın ve Aile Daire Başkanı Hatice Tuba İnan, evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, AK Parti Eyyübiye eski Kadın Kolları Başkanı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi eski Kadın ve Aile Daire Başkanı Hatice Tuba İnan'dan uzun süre haber alamayan yakınları, sağlık durumundan endişe ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kapıyı açarak eve girdi. Evde hareketsiz halde bulunan İnan'ın, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberin ardından yakınları ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı. Hatice Tuba İnan'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Taziye mesajları yayımladılar

Hatice Tuba İnan'ın vefatının ardından AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet İlhami Günbegi, Önceki dönem Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları yayımladı.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet İlhami Günbegi paylaşımında, "Önceki dönem Eyyübiye İlçe Kadın Kolları Başkanımız Tuba İnan'ın vefatını teessürle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

