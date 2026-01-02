BIST 11.415
DOLAR 43,03
EURO 50,46
ALTIN 6.082,65

Bolu'da hayat felç! Kar yağışı günlerdir durmuyor...

|
Bolu'da hayat felç! Kar yağışı günlerdir durmuyor...

Bolu'da 7 gün devam eden yağış sonucu kent merkezine metrekareye toplam 84,4 milimetre kar düştü.

Bolu'da hayat felç! Kar yağışı günlerdir durmuyor... - Resim: 1

Bolu'da 7 gün devam eden yağış sonucu kent merkezine metrekareye toplam 84,4 milimetre kar düştü.

15
Bolu'da hayat felç! Kar yağışı günlerdir durmuyor... - Resim: 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 26 Aralık'ta başlayan yoğun kar yağışı, il genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

25
Bolu'da hayat felç! Kar yağışı günlerdir durmuyor... - Resim: 3

Kar kalınlığının yer yer 1 metreye yaklaştığı kent merkezinde, yağışın başladığı 26 Aralık'ta metrekare başına 8,20 milimetre kar yağdı, 27 Aralık'ta da aynı miktarda yağış kaydedildi.

35
Bolu'da hayat felç! Kar yağışı günlerdir durmuyor... - Resim: 4

Metrekareye düşen kar miktarı 28 Aralık'ta 39 milimetre olarak ölçülürken, sonraki 3 günde toplam 12 milimetre yağış gerçekleşti.

45