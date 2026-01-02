Tüm çalışanlarına 29 maaş ikramiye dağıtmıştı! Ahmet Yüce bu yıl da geleneği bozmadı

Otomobil üreticisi Skoda'nın Türkiye distribütörlüğünü yapan Yüce Auto'nun sahibi Ahmet Yüce, kamuoyunda çalışanlarına yıl sonunda dağıttığı ikramiyeler ile tanınıyor. Geçtiğimiz iki yılda işçilerine 25 ve 29 maaş ikramiye dağıtan Ahmet Yüce, bu yıl da ikramiye dağıtma geleneğini bozmadı. Fakat ikramiye tutarı bu kez bilinmiyor.

İkramiye tutarı bu kez bilinmiyor

Ekomomim'de yer alan habere göre 2025 yılında otomotiv şirketlerinin satış rakamları düşmesine rağmen başarılı bir performans sergileyen çalışanlarını ödüllendiren Ahmet Yüce, ikramiye geleneğini yine bozmadı.

Skoda Türkiye bünyesinde yer alan tüm çalışanlara ikramiye ödemesi yapıldığı öğrenilirken, geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu kez kaç maaş tutarında ikramiye ödemesi yapıldığı ise bilinmiyor.

Ömür boyu ikramiye ödeme sözü vermişti

Ahmet Yüce, geçtiğimiz yılın ilk aylarında verdiği bir röportajında, "Ömrüm yettiği ve kazancım el verdiği sürece iş arkadaşlarıma ikramiye vermeye devam edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.