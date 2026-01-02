Tüm çalışanlarına 29 maaş ikramiye dağıtmıştı! Ahmet Yüce bu yıl da geleneği bozmadı
Otomobil üreticisi Skoda'nın Türkiye distribütörlüğünü yapan Yüce Auto'nun sahibi Ahmet Yüce, kamuoyunda çalışanlarına yıl sonunda dağıttığı ikramiyeler ile tanınıyor. Geçtiğimiz iki yılda işçilerine 25 ve 29 maaş ikramiye dağıtan Ahmet Yüce, bu yıl da ikramiye dağıtma geleneğini bozmadı. Fakat ikramiye tutarı bu kez bilinmiyor.
Son iki yılda çalışanlarına 25 ve 29 maaş ikramiye dağıtmasıyla haberlere konu olan ve büyük taktir toplayan otomotiv devi Skoda'nın Türkiye distribütörü Ahmet Yüce, bu yıl da geleneği bozmadı.
İkramiye tutarı bu kez bilinmiyor
Ekomomim'de yer alan habere göre 2025 yılında otomotiv şirketlerinin satış rakamları düşmesine rağmen başarılı bir performans sergileyen çalışanlarını ödüllendiren Ahmet Yüce, ikramiye geleneğini yine bozmadı.
Skoda Türkiye bünyesinde yer alan tüm çalışanlara ikramiye ödemesi yapıldığı öğrenilirken, geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu kez kaç maaş tutarında ikramiye ödemesi yapıldığı ise bilinmiyor.
Ömür boyu ikramiye ödeme sözü vermişti
Ahmet Yüce, geçtiğimiz yılın ilk aylarında verdiği bir röportajında, "Ömrüm yettiği ve kazancım el verdiği sürece iş arkadaşlarıma ikramiye vermeye devam edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.
AHMET YÜCE NERELİ KİMDİR?
Skoda markası ile bilinen Ahmet Yüce, 1957 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi mezunu olan Ahmet Yüce otomotiv sektörüne Alfa Romeo markalarının yedek parça tedariki ile girdi. Alfa Romeo markasının Türkiye distribütörlüğünde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı.
1987 yılında Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin kurucu üyesi olarak derneğin faaliyete geçmesine katkı sağladı. Son olarak Skoda'nın Türkiye temsilcisi Yüce Auto A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirilen Ahmet Yüce Fransızca biliyor.