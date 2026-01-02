BIST 11.391
DOLAR 43,03
EURO 50,50
ALTIN 6.068,21
HABER /  EKONOMİ

THY duyurdu! Dünyanın en büyüğü olacak 26 bin yeni istihdam...

THY duyurdu! Dünyanın en büyüğü olacak 26 bin yeni istihdam...

THY, dünyanın en büyük kargo terminalini ve uçak içi ikram tesisini kuracaklarını, 26 bin yeni istihdam sağlayacaklarını bildirdi.

Türk Hava Yolları (THY), 100 milyar liralık yatırımla dünyanın en büyük kargo terminalini ve uçak içi ikram tesisini kuracaklarını, 26 bin yeni istihdam sağlayacaklarını bildirdi.

THY'nin, sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye büyüyor, Türk Hava Yolları kanatlanıyor. 100 milyar liralık yatırımla dünyanın en büyük kargo terminalini ve uçak içi ikram tesisini kuruyor, 26 bin yeni istihdamla geleceği birlikte inşa ediyoruz. Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu olarak bu gurur bizim." ifadesine yer verildi.

thy
