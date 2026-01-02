BIST 11.343
DOLAR 43,03
EURO 50,54
ALTIN 6.050,17
HABER /  SPOR

Takımından kötü haber! Acun Ilıcalı haberi alınca...

Takımından kötü haber! Acun Ilıcalı haberi alınca...

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Stoke City karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyetle 5 maç aradan sonra ilk kez sahadan puansız ayrıldı.

Abone ol

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Stoke City karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyetle 5 maç aradan sonra ilk kez sahadan puansız ayrıldı. İngiltere Championship'in 25. haftasında oynanan mücadelede galibiyeti getiren gol, 39. dakikada Robert Bozenik'ten geldi. Hull City'de milli futbolcu Enis Destan 72 dakika sahada kaldı. Bu sonuçla Hull City, 41 puanda kalırken, Stoke City puanını 37'ye yükseltti.

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Stoke City karşısında aldığı mağlubiyetle 5 maç aradan sonra ilk kez sahadan puansız ayrıldı. MKM Stadium'daki mücadeleyi Stoke City 1-0 kazanırken, milli futbolcu Enis Destan karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

HULL CITY 5 MAÇ SONRA KAYBETTİ

İngiltere Championship'in 25. haftasında Hull City, sahasında Stoke City'i konuk etti. MKM Stadium'da oynanan mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı. Bu sonuçla Hull City, ligde 5 maç sonra ilk kez yenilgi yaşadı.

TEK GOL BOZENIK'TEN

Stoke City'e galibiyeti getiren gol, 39. dakikada Robert Bozenik'ten geldi. Maçın kalan bölümünde iki takımın da çabası skoru değiştirmeye yetmedi.

ENİS DESTAN 72 DAKİKA SAHADA KALDI

Hull City'de milli futbolcu Enis Destan mücadeleye ilk 11'de başladı. Genç futbolcu 72 dakika sahada kaldıktan sonra oyundan alındı.

PUAN DURUMU VE SIRADAKİ MAÇLAR

Bu sonucun ardından Hull City 41 puanda kalırken, Stoke City puanını 37'ye yükseltti. Hull City gelecek hafta Watford'u ağırlayacak. Stoke City ise Norwich City deplasmanına gidecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Ekmeğe yeni zam gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu noktayı koydu
Ekmeğe yeni zam gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu noktayı koydu
Futbolda ara transfer dönemi başladı
Futbolda ara transfer dönemi başladı
Dolar ve Euro'da alış-satış rakamları!
Dolar ve Euro'da alış-satış rakamları!
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 40 suçlu Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 40 suçlu Türkiye'ye getirildi
2 aylık bebek hayatını kaybetti! Dehşete düşüren detaylar, hepsi tutuklandı
2 aylık bebek hayatını kaybetti! Dehşete düşüren detaylar, hepsi tutuklandı
Güllü'nün ablası ilk kez konuştu: "Tuğyan çok güzel bir oyuncu cenazede..."
Güllü'nün ablası ilk kez konuştu: "Tuğyan çok güzel bir oyuncu cenazede..."
New York Belediye Başkanı Mamdani, halka açık törende Kur'an'a basarak yemin etti
New York Belediye Başkanı Mamdani, halka açık törende Kur'an'a basarak yemin etti
Murat Ağırel tehdit edildiğini söyledi suç duyursunda bulundu
Murat Ağırel tehdit edildiğini söyledi suç duyursunda bulundu
İsrail basınından Gazze'deki ateşkesle ilgili iddia
İsrail basınından Gazze'deki ateşkesle ilgili iddia
Tayvan yakınında tatbikat yapan Çin'e ABD'den yanıt
Tayvan yakınında tatbikat yapan Çin'e ABD'den yanıt
Van-Bitlis kara yolunda çığ nedeniyle ulaşım durdu
Van-Bitlis kara yolunda çığ nedeniyle ulaşım durdu
Hulusi Akar’dan Filistin devleti vurgusu
Hulusi Akar’dan Filistin devleti vurgusu