Arda Güler'i kadrosuna katmak için milyonlar ödeyecek

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Arsenal'in, Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'i transfer listesine eklediği iddia edildi. Londra ekibinin, genç yıldız için 80 milyon euroyu gözden çıkardığı ve kiralama artı zorunlu satın alma formülü üzerinde durduğu öne sürüldü.

Premier Lig'de liderlik yarışını sürdüren Arsenal'in, gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek adına Arda Güler'i gündemine aldığı ileri sürüldü. Haberde, Arsenal'in genç oyuncuyu transfer listesinde üst sıralara koyduğu ifade edildi.

KİRALAMA + ZORUNLU SATIN ALMA FORMÜLÜ

İddiaya göre Arsenal, Arda Güler'i zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama modeliyle kadrosuna katmak istiyor. Bu formülle hem kısa vadede takviye hem de uzun vadeli yatırım planlandığı vurgulandı.

80 MİLYON EURO'LUK TEKLİF HAZIRLIĞI

Fichajes'in haberine göre; Arsenal'in transfer için 80 milyon euro değerinde bir teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü. Bu rakamın, Arda Güler'in potansiyeli ve Avrupa'daki piyasa değerinin hızla yükselmesi nedeniyle belirlendiği kaydedildi.

XABI ALONSO AYRILIĞA SICAK BAKMIYOR

Öte yandan Real Madrid cephesinde farklı bir yaklaşım olduğu aktarıldı. Haberde, teknik direktör Xabi Alonso'nun Arda Güler'in takımdan ayrılmasını istemediği ve genç futbolcuyu planlarının içinde tuttuğu belirtildi.