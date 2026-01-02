BIST 11.391
DOLAR 43,03
EURO 50,50
ALTIN 6.068,21
HABER /  SPOR

Arda Güler'i kadrosuna katmak için milyonlar ödeyecek

Arda Güler'i kadrosuna katmak için milyonlar ödeyecek

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Arsenal'in, Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'i transfer listesine eklediği iddia edildi. Londra ekibinin, genç yıldız için 80 milyon euroyu gözden çıkardığı ve kiralama artı zorunlu satın alma formülü üzerinde durduğu öne sürüldü.

Abone ol

Premier Lig'de liderlik yarışını sürdüren Arsenal'in, gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek adına Arda Güler'i gündemine aldığı ileri sürüldü. Haberde, Arsenal'in genç oyuncuyu transfer listesinde üst sıralara koyduğu ifade edildi.

KİRALAMA + ZORUNLU SATIN ALMA FORMÜLÜ

İddiaya göre Arsenal, Arda Güler'i zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama modeliyle kadrosuna katmak istiyor. Bu formülle hem kısa vadede takviye hem de uzun vadeli yatırım planlandığı vurgulandı.

80 MİLYON EURO'LUK TEKLİF HAZIRLIĞI

Fichajes'in haberine göre; Arsenal'in transfer için 80 milyon euro değerinde bir teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü. Bu rakamın, Arda Güler'in potansiyeli ve Avrupa'daki piyasa değerinin hızla yükselmesi nedeniyle belirlendiği kaydedildi.

XABI ALONSO AYRILIĞA SICAK BAKMIYOR

Öte yandan Real Madrid cephesinde farklı bir yaklaşım olduğu aktarıldı. Haberde, teknik direktör Xabi Alonso'nun Arda Güler'in takımdan ayrılmasını istemediği ve genç futbolcuyu planlarının içinde tuttuğu belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
MHP'li Feti Yıldız dikkat çekti: 'SDG'ye verilen süre doldu!'
MHP'li Feti Yıldız dikkat çekti: 'SDG'ye verilen süre doldu!'
Eğer doğruysa vahim! Yalova'daki IŞİD baskınıyla ilgili İsmail Saymaz'dan şok bilgi
Eğer doğruysa vahim! Yalova'daki IŞİD baskınıyla ilgili İsmail Saymaz'dan şok bilgi
Kara yollarında hız işaretlemelerini sadeleştirmek için 58 bin 246 levha kaldırıldı
Kara yollarında hız işaretlemelerini sadeleştirmek için 58 bin 246 levha kaldırıldı
Houston Rockets'ta 3 isim öne çıktı farklı galibiyet geldi
Houston Rockets'ta 3 isim öne çıktı farklı galibiyet geldi
Kalp ve damar sağlığını tehlikeye atan gizli risk: Hipertansiyon
Kalp ve damar sağlığını tehlikeye atan gizli risk: Hipertansiyon
Ankara eksi 11 dereceyi gördü, Kuğulu Park buz tuttu
Ankara eksi 11 dereceyi gördü, Kuğulu Park buz tuttu
Bir alkollü içki grubuna daha zam geldi
Bir alkollü içki grubuna daha zam geldi
Yolcu otobüsüyle minibüs çarpıştı! Feci kazada 14 ölü var
Yolcu otobüsüyle minibüs çarpıştı! Feci kazada 14 ölü var
Kadıköy'de metruk binada yangın! Pencereden atlayan kişi ağır yaralandı
Kadıköy'de metruk binada yangın! Pencereden atlayan kişi ağır yaralandı
Zigana Dağı'nda kar! Yağış nedeniyle ulaşım sorunu yaşanıyor
Zigana Dağı'nda kar! Yağış nedeniyle ulaşım sorunu yaşanıyor
İstanbul'da yeni yılın ilk iş günü trafik yoğunluğu nasıl?
İstanbul'da yeni yılın ilk iş günü trafik yoğunluğu nasıl?
AK Parti'yi üzen ölüm! Hatice Tuba İnan hayatını kaybetti
AK Parti'yi üzen ölüm! Hatice Tuba İnan hayatını kaybetti