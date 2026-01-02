BIST 11.343
DOLAR 43,03
EURO 50,54
ALTIN 6.050,17
HABER /  GÜNCEL

Kara yollarında hız işaretlemelerini sadeleştirmek için 58 bin 246 levha kaldırıldı

Kara yollarında hız işaretlemelerini sadeleştirmek için 58 bin 246 levha kaldırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kara yollarında hız sınırını belirleyen işaretlemelerin sadeleştirilmesi çalışması doğrultusunda 58 bin 246 levhanın kaldırıldığını belirterek, "Kaldırılan işaretlemelerin yüzde 60'ına karşılık gelen 35 bin 247 hız levhasının uygulaması sonlandırıldı. Böylece 68 bin 579 kilometrelik yol ağında yürütülen tüm çalışmalar tamamlanmış oldu." ifadesini kullandı.

Abone ol

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, ülke genelinde kara yollarında hız sınırını belirleyen işaretlemelerde sadeleştirmeye gidilmesi ve yeknesaklığın sağlanması için çalışma yürüttüklerini belirtti.

"Kara Yollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nin Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatan Uraloğlu, bu kapsamda, Ulaştırma ve Altyapı ile İçişleri bakanlıkları arasında bir protokol imzalandığını ifade etti.

Uraloğlu, bu protokol kapsamında yürütülen çalışmalarla trafik işaret levhalarının, "mümkün olduğu kadar az fakat gerektiği kadar çok olmalı" ilkesi doğrultusunda standardize edildiğini belirtti.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) sorumluluk alanındaki çalışmalara ilişkin bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Birinci öncelik kapsamında, yıllık ortalama günlük trafiği 10 bin ve üzerinde olan 14 bin 590 kilometrelik devlet ve il yolundaki çalışmalar, 31 Ağustos itibarıyla tamamlandı. İlk etapta 19 bin 61 levha için düzenleme yapıldı. 1 Eylül itibarıyla da kalan 53 bin 989 kilometrelik yol ağında bölge müdürlükleri tarafından çalışmalar başlatıldı. Sürecin tamamlanmasıyla KGM'nin sorumluluk alanındaki 58 bin 246 levha kaldırıldı. Bu düzenlemeler doğrultusunda kaldırılan işaretlemelerin yüzde 60'ına karşılık gelen 35 bin 247 hız levhasının uygulaması sonlandırıldı. Böylece 68 bin 579 kilometrelik yol ağında yürütülen tüm çalışmalar tamamlanmış oldu."

ÖNCEKİ HABERLER
Houston Rockets'ta 3 isim öne çıktı farklı galibiyet geldi
Houston Rockets'ta 3 isim öne çıktı farklı galibiyet geldi
Kalp ve damar sağlığını tehlikeye atan gizli risk: Hipertansiyon
Kalp ve damar sağlığını tehlikeye atan gizli risk: Hipertansiyon
Ankara eksi 11 dereceyi gördü, Kuğulu Park buz tuttu
Ankara eksi 11 dereceyi gördü, Kuğulu Park buz tuttu
Bir alkollü içki grubuna daha zam geldi
Bir alkollü içki grubuna daha zam geldi
Yolcu otobüsüyle minibüs çarpıştı! Feci kazada 14 ölü var
Yolcu otobüsüyle minibüs çarpıştı! Feci kazada 14 ölü var
Kadıköy'de metruk binada yangın! Pencereden atlayan kişi ağır yaralandı
Kadıköy'de metruk binada yangın! Pencereden atlayan kişi ağır yaralandı
Zigana Dağı'nda kar! Yağış nedeniyle ulaşım sorunu yaşanıyor
Zigana Dağı'nda kar! Yağış nedeniyle ulaşım sorunu yaşanıyor
İstanbul'da yeni yılın ilk iş günü trafik yoğunluğu nasıl?
İstanbul'da yeni yılın ilk iş günü trafik yoğunluğu nasıl?
AK Parti'yi üzen ölüm! Hatice Tuba İnan hayatını kaybetti
AK Parti'yi üzen ölüm! Hatice Tuba İnan hayatını kaybetti
Tüm çalışanlarına 29 maaş ikramiye dağıtmıştı! Ahmet Yüce bu yıl da geleneği bozmadı
Tüm çalışanlarına 29 maaş ikramiye dağıtmıştı! Ahmet Yüce bu yıl da geleneği bozmadı
Takımından kötü haber! Acun Ilıcalı haberi alınca...
Takımından kötü haber! Acun Ilıcalı haberi alınca...
Ekmeğe yeni zam gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu noktayı koydu
Ekmeğe yeni zam gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu noktayı koydu