Bir alkollü içki grubuna daha zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir alkollü içki grubuna zam geldiğini duyurdu. Zam, 5 Ocak’tan itibaren geçerli olacak.

Yeni yılla birlikte özellikle gıda sektöründe çeşitli ürünlere zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Son olarak Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yaptığı paylaşımda, bir alkollü içki grubuna zam geldiğini duyurdu.

Buna göre zam, 5 Ocak’tan itibaren geçerli olacak.

Dündar yeni fiyatları şu şekilde sıraladı:

“*Efes kutu* 110 ?

*Efes şişe* 108+2 ?

*Efes Serçe* 85 ?

*Malt kutu* 105 ?

*Malt şişe* 103+2 ?

*Mini Malt* 65 ?

*Xtra* 140 ?

*Shot* 90 ?

*Bremen* 80 ?

*Bremen yüksek alkol* 120 ?

*Bremen Şişe* 78+2

*Green* 110 ?

*Glutensiz* 140 ?

*Bomonti Filtresiz* 115 ?

*Miller küçük* 105 ?

*Miller büyük* 115 ?

*Miller Lime* 105 ?

*Belfast şişe* 115 ?

*Belfast kutu* 115 ?

*Bud şişe* 125 ?

*Bud kutu* 125 ?

*Becks şişe* 120 ?

*Becks kutu* 120 ?

*Stella* 125 ?

*Corona* 145 ?

*Amsterdam kutu* 175 ?

*Amsterdam şişe* 175 ?

*Erdinger* 175 ?

*Hoagarden* 175 ?

*Leffe* 175 ?

*Düvel* 230 ?”