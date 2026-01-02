BIST 11.343
DOLAR 43,03
EURO 50,54
ALTIN 6.050,17
HABER /  GÜNCEL

Bir alkollü içki grubuna daha zam geldi

Bir alkollü içki grubuna daha zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir alkollü içki grubuna zam geldiğini duyurdu. Zam, 5 Ocak’tan itibaren geçerli olacak.

Abone ol

Yeni yılla birlikte özellikle gıda sektöründe çeşitli ürünlere zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Son olarak Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yaptığı paylaşımda, bir alkollü içki grubuna zam geldiğini duyurdu.

Buna göre zam, 5 Ocak’tan itibaren geçerli olacak.

Dündar yeni fiyatları şu şekilde sıraladı:

“*Efes kutu* 110 ?
*Efes şişe* 108+2 ?
*Efes Serçe* 85 ?
*Malt kutu* 105 ?
*Malt şişe* 103+2 ?
*Mini Malt* 65 ?
*Xtra* 140 ?
*Shot* 90 ?
*Bremen* 80 ?
*Bremen yüksek alkol* 120 ?
*Bremen Şişe* 78+2
*Green* 110 ?
*Glutensiz* 140 ?
*Bomonti Filtresiz* 115 ?
*Miller küçük* 105 ?
*Miller büyük* 115 ?
*Miller Lime* 105 ?
*Belfast şişe* 115 ?
*Belfast kutu* 115 ?
*Bud şişe* 125 ?
*Bud kutu* 125 ?
*Becks şişe* 120 ?
*Becks kutu* 120 ?
*Stella* 125 ?
*Corona* 145 ?
*Amsterdam kutu* 175 ?
*Amsterdam şişe* 175 ?
*Erdinger* 175 ?
*Hoagarden* 175 ?
*Leffe* 175 ?
*Düvel* 230 ?”

ÖNCEKİ HABERLER
Yolcu otobüsüyle minibüs çarpıştı! Feci kazada 14 ölü var
Yolcu otobüsüyle minibüs çarpıştı! Feci kazada 14 ölü var
Kadıköy'de metruk binada yangın! Pencereden atlayan kişi ağır yaralandı
Kadıköy'de metruk binada yangın! Pencereden atlayan kişi ağır yaralandı
Zigana Dağı'nda kar! Yağış nedeniyle ulaşım sorunu yaşanıyor
Zigana Dağı'nda kar! Yağış nedeniyle ulaşım sorunu yaşanıyor
İstanbul'da yeni yılın ilk iş günü trafik yoğunluğu nasıl?
İstanbul'da yeni yılın ilk iş günü trafik yoğunluğu nasıl?
AK Parti'yi üzen ölüm! Hatice Tuba İnan hayatını kaybetti
AK Parti'yi üzen ölüm! Hatice Tuba İnan hayatını kaybetti
Tüm çalışanlarına 29 maaş ikramiye dağıtmıştı! Ahmet Yüce bu yıl da geleneği bozmadı
Tüm çalışanlarına 29 maaş ikramiye dağıtmıştı! Ahmet Yüce bu yıl da geleneği bozmadı
Takımından kötü haber! Acun Ilıcalı haberi alınca...
Takımından kötü haber! Acun Ilıcalı haberi alınca...
Ekmeğe yeni zam gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu noktayı koydu
Ekmeğe yeni zam gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu noktayı koydu
Futbolda ara transfer dönemi başladı
Futbolda ara transfer dönemi başladı
Dolar ve Euro'da alış-satış rakamları!
Dolar ve Euro'da alış-satış rakamları!
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 40 suçlu Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 40 suçlu Türkiye'ye getirildi
2 aylık bebek hayatını kaybetti! Dehşete düşüren detaylar, hepsi tutuklandı
2 aylık bebek hayatını kaybetti! Dehşete düşüren detaylar, hepsi tutuklandı