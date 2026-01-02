BIST 11.343
DOLAR 43,03
EURO 50,54
ALTIN 6.050,17
HABER /  SPOR

Houston Rockets'ta 3 isim öne çıktı farklı galibiyet geldi

Houston Rockets'ta 3 isim öne çıktı farklı galibiyet geldi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets'i 120-96 yenen Houston Rockets, galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Abone ol

Barclays Center'da oynanan maçta Kevin Durant 22 sayı, 11 asist, Amen Thompson 23 sayı, milli basketbolcu Alperen Şengün de 20 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Nets'te Cam Thomas 21, Ziaire Williams 14, Noah Clowney ve Nic Claxton 11'er sayı kaydetti.

Kawhi Leonard'dan Jazz potasına 45 sayı

Los Angeles Clippers, sahasında Utah Jazz'ı 118-101 mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

45 sayı, 7 ribaunt, 3 asistlik performans sergileyen Kawhi Leonard, galibiyetin mimarı olurken, James Harden 20 sayı, 7 asist, Nicolas Batum 14 sayıyla oynadı.

Keyonte George, Lauri Markkanen ve Jusuf Nurkic'ten yoksun mücadele eden Jazz'da ise Kyle Anderson 22 sayıyla en skorer isim oldu. Brice Sensabaugh 20 sayı, Cody Williams 18 sayı, Isaiah Collier 16 sayı, 10 asistle maçı tamamladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kalp ve damar sağlığını tehlikeye atan gizli risk: Hipertansiyon
Kalp ve damar sağlığını tehlikeye atan gizli risk: Hipertansiyon
Ankara eksi 11 dereceyi gördü, Kuğulu Park buz tuttu
Ankara eksi 11 dereceyi gördü, Kuğulu Park buz tuttu
Bir alkollü içki grubuna daha zam geldi
Bir alkollü içki grubuna daha zam geldi
Yolcu otobüsüyle minibüs çarpıştı! Feci kazada 14 ölü var
Yolcu otobüsüyle minibüs çarpıştı! Feci kazada 14 ölü var
Kadıköy'de metruk binada yangın! Pencereden atlayan kişi ağır yaralandı
Kadıköy'de metruk binada yangın! Pencereden atlayan kişi ağır yaralandı
Zigana Dağı'nda kar! Yağış nedeniyle ulaşım sorunu yaşanıyor
Zigana Dağı'nda kar! Yağış nedeniyle ulaşım sorunu yaşanıyor
İstanbul'da yeni yılın ilk iş günü trafik yoğunluğu nasıl?
İstanbul'da yeni yılın ilk iş günü trafik yoğunluğu nasıl?
AK Parti'yi üzen ölüm! Hatice Tuba İnan hayatını kaybetti
AK Parti'yi üzen ölüm! Hatice Tuba İnan hayatını kaybetti
Tüm çalışanlarına 29 maaş ikramiye dağıtmıştı! Ahmet Yüce bu yıl da geleneği bozmadı
Tüm çalışanlarına 29 maaş ikramiye dağıtmıştı! Ahmet Yüce bu yıl da geleneği bozmadı
Takımından kötü haber! Acun Ilıcalı haberi alınca...
Takımından kötü haber! Acun Ilıcalı haberi alınca...
Ekmeğe yeni zam gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu noktayı koydu
Ekmeğe yeni zam gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu noktayı koydu
Futbolda ara transfer dönemi başladı
Futbolda ara transfer dönemi başladı