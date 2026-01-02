Abdülkerim Bardakcı için kritik karar! İmzalar atılıyor...
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, takım kaptanı Abdülkerim Bardakcı ile yeni sözleşme imzalamak için çalışmalara başladı.
Bardakcı, 2022'den bu yana sarı-kırmızılı formayla 149 maçta 15 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da iç transfer çalışmaları da hız kazandı. Sarı-kırmızılı yönetimin, takımın kaptanı Abdülkerim Bardakcı ile ocak ayında yeni sözleşme imzalamaya hazırlandığı belirtildi.
SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR
Abdülkerim Bardakcı'nın Galatasaray ile mevcut sözleşmesinin 30 Haziran 2027'de sona ereceği ifade edilirken, kulübün buna rağmen kaptanıyla yeni bir kontrat için görüşmelere başlayacağı aktarıldı.
MİLLİ TAKIMIN DA VAZGEÇİLMEZİ
A Milli Futbol Takımı'nda da 24 kez görev alan Abdülkerim, savunmadaki liderliği ve tecrübesiyle hem kulüp hem milli takım düzeyinde önemli bir rol üstlenmeye devam ediyor.