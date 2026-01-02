BIST 11.343
DOLAR 43,03
EURO 50,54
ALTIN 6.050,17
HABER /  GÜNCEL

Ankara eksi 11 dereceyi gördü, Kuğulu Park buz tuttu

Ankara eksi 11 dereceyi gördü, Kuğulu Park buz tuttu

Başkentte hava sıcaklığı sıfırın altında 11 dereceye kadar düştü. Kentin simge noktalarından olan Kuğulu Park’ın havuzu da buz tabakasıyla kaplandı.

Abone ol

Rusya ve İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgası tüm yurtta etkisini sürdürüyor. 

Dün başlayan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplanan Ankara'da gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 11 dereceye kadar düştü. Kentin simgelerinden Kuğulu Park’ta, kuğuların bulunduğu havuz da yer yer buz tuttu. 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre başkentte dondurucu soğuklar gün içinde de etkisini sürdürecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Bir alkollü içki grubuna daha zam geldi
Bir alkollü içki grubuna daha zam geldi
Yolcu otobüsüyle minibüs çarpıştı! Feci kazada 14 ölü var
Yolcu otobüsüyle minibüs çarpıştı! Feci kazada 14 ölü var
Kadıköy'de metruk binada yangın! Pencereden atlayan kişi ağır yaralandı
Kadıköy'de metruk binada yangın! Pencereden atlayan kişi ağır yaralandı
Zigana Dağı'nda kar! Yağış nedeniyle ulaşım sorunu yaşanıyor
Zigana Dağı'nda kar! Yağış nedeniyle ulaşım sorunu yaşanıyor
İstanbul'da yeni yılın ilk iş günü trafik yoğunluğu nasıl?
İstanbul'da yeni yılın ilk iş günü trafik yoğunluğu nasıl?
AK Parti'yi üzen ölüm! Hatice Tuba İnan hayatını kaybetti
AK Parti'yi üzen ölüm! Hatice Tuba İnan hayatını kaybetti
Tüm çalışanlarına 29 maaş ikramiye dağıtmıştı! Ahmet Yüce bu yıl da geleneği bozmadı
Tüm çalışanlarına 29 maaş ikramiye dağıtmıştı! Ahmet Yüce bu yıl da geleneği bozmadı
Takımından kötü haber! Acun Ilıcalı haberi alınca...
Takımından kötü haber! Acun Ilıcalı haberi alınca...
Ekmeğe yeni zam gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu noktayı koydu
Ekmeğe yeni zam gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu noktayı koydu
Futbolda ara transfer dönemi başladı
Futbolda ara transfer dönemi başladı
Dolar ve Euro'da alış-satış rakamları!
Dolar ve Euro'da alış-satış rakamları!
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 40 suçlu Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 40 suçlu Türkiye'ye getirildi