Yolcu otobüsüyle minibüs çarpıştı! Feci kazada 14 ölü var

Pakistan'ın Pencap eyaletinde yolcu otobüsüyle minibüsün çarpışması sonucu 14 kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, kazada, bir üniversitenin sporcularını taşıyan otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı.

Yetkililer kazada 9 kişinin olay yerinde, ağır yaralanan 5 kişinin de hastaneye kaldırılırken ya da hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yaralanan 16 kişi çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken, güvenlik yetkilileri olay yerine giderek kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti.

