Stefan Kuntz görevinden ayrıldı

A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Stefan Kuntz, ailevi sebeplerden dolayı Hamburg'daki sportif direktörlük görevinden ayrıldı.

Bundesliga ekibinden yapılan açıklamada "63 yaşındaki Kuntz, ailevi nedenlerle kulübün denetleme kurulundan sözleşmesinin 31 Aralık 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere derhal feshedilmesini istemişti. Denetleme kurulu da bu talebi kabul etti." denildi.

Hamburg'daki görevine Mayıs 2024'te başlayan Kuntz, 2021-2023 yıllarında A Milli Futbol Takımı'nı çalıştırmıştı.

Bundesliga'da oynadığı 15 maçta 16 puan toplayan Hamburg, 13. sırada yer alıyor.

