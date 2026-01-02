İran'ı Donald Trump alenen tehdit etti! Şoke eden son dakika açıklaması

İRAN için ABD Başkanı Donald Trump'tan aleni tehdit geldi. Donald Trump, İran'daki gösterilere işaret ederek, İran'a müdahale edeceklerini söyledi. Son dakika açıklaması ajanslar tarafından duyurulurken, 'sıra İran'a geldi' yorumları yapılıyor. İran'da pazar günü başlayan protestolar bir çok kente yayılırken şu ana kadar çıkan çatışmalarda 3 kişinin öldüğü biliniyor. İran ekonomisini batıran ise Trump yönetiminin başlattığı yaptırımlar oldu.

İRAN'da ekonomik sıkıntılar sebebiyle çıkan protestolar hızla yayılıyor. Dünyanın gözü bu protestolara çevrilmişken ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen son dakika açıklama şoke etti. Tahran'ın protestoculara şiddet uygulaması durumunda İran'daki protestocuları "kurtaracaklarını" söyleyen Trump, aleni olarak İran'ı tehdit etti.

Silahlarımız hazır İran'a geliriz

ABD Başkanı Donald Trump, İran için şunları söyledi:

-"İran, barışçıl protestoculara ateş açar ve onları şiddetle öldürürse — ki bu onların alışılmış bir tutumudur — Amerika Birleşik Devletleri onların yardımına gelecektir.

-Teyakkuzdayız, silahlarımız hazır ve harekete geçmeye hazırız."

İran'da neler oluyor?

Donald Trump'ın bu açıklaması ile gözlerin çevrildiği İran'da ekonomik zorluklar nedeniyle son üç yılın en büyük protestoları yapılıyor. Protestocular ve güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, pazar günü esnafların hükümetin keskin kur düşüşü ve hızla artan fiyatlarıyla patlak vermişti. Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, halkın memnuniyetsizliğini kabul ettiklerini belirterek, mevcut ekonomik sorunlardan hükümetin sorumlu olduğunu ve yetkililere, "ABD gibi dış aktörleri suçlamamaları" çağrısında bulunmuştu.

Loristan eyaletine bağlı Kuhdeşt ilçesindeki gösteriler sırasında 31 Aralık 2025'te 21 yaşındaki bir Besic mensubu hayatını kaybetmiş, 13 polis memuru da yaralanmıştı. 1 Ocak'ta Çeharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Lordigan ilçesindeki protestolarda da 2 kişinin öldüğü bildirilmişti.





ABD yaptırımları ekonomiyi batırdı

İran ekonomisi, Trump'ın ilk döneminde uluslararası nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından ABD'nin 2018'de yaptırımları yeniden uygulamaya koymasından bu yana yıllardır zorluklarla boğuşuyor.