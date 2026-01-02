CHP'de yeni kriz çıktı başkanın partiden ihracı istendi Veli Ağbaba iddiası

CHP il kongresinde "Veli Ağbaba CHP'yi kendi şirketi gibi yönetiyor. CHP kimsenin babasının şirketi değil. Aziz İhsan Aktaş'ın, Ertan Yıldız'ın arkadaşı değiliz" diyen Yazıhan Belediye Başkanı seçilen Abdulvahap Göçer, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Göçer, "Her şeyi Ağbaba yaptırıyor, kendisinin Özel'in bile üstünde olduğunu söylüyor." dedi.

Son seçimde CHP'den Yazıhan Belediye Başkanı seçilen Abdulvahap Göçer ile Genel Başkan Özgür Özel arasında kriz çıktı.

CHP Genel Merkezi, Göçer'i parti disiplinine ve hiyerarşisine aykırı tutumları gerekçesiyle "kesin ihraç" talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk etti.

CHP'yi bu noktaya getiren gelişme ise CHP Malatya 39'uncu Olağan İl Kongresi'nde yaşanan tartışma olmuştu. Göçer, burada yaptığı konuşmada il teşkilatını eleştirmiş, eleştirilerini CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile İl Başkanı Barış Yıldız'ı de hedef almıştı.

"BU PARTİYİ ŞİRKETİ GİBİ YÖNETİYOR"

Göçer, "Aziz İhsan Aktaş gibi insanların bu partiye zarar verdiğini, bu isimleri partiye kimlerin soktuğunu, bu insanlara dikkat edilmesi gerektiğini söyledik. Demek birilerinin zoruna gitmiş. Ben partiyi şahsi malı gibi görenlere, 'Bu parti baba ocağı' deyip baba malı gibi çarçur edenlere seslendim. Veli Ağbaba CHP'yi kendi şirketi gibi yönetiyor. CHP kimsenin babasının şirketi değil. Kimse burayı kendi şirketi gibi yönetemez. Çevresini, iş ortaklarını, arkadaşlarını kurultay delegesi, yönetici yapamaz. Buna müsaade etmeyeceğiz. Herkes aklını başına alacak. Partiyi bitirmeye çalışıyorlar. Ben Veli'ye hesap vermeyeceğim. İstifa etmeyi de düşünmüyorum. CHP babalarının partisiyse atarlar. CHP'nin parti geleneğini bozdular." demişti.

AĞBABA'YA SUÇLAMA

TGRT Haber ekranlarında konuşan Gazeteci Barış Yarkadaş da Göçer'e tebligat gittiğini duyurarak "Kendisinin konuşmamasını istediler. Kendisiyle konuştum, Abdulvahap Göçer 'Her şeyi Ağbaba yaptırıyor, kendisinin Özel'in bile üstünde olduğunu söylüyor. İşin garibi benim hakkımda bir soruşturma yok. Ama kendisi hakkında fezleke var, yolsuzluklar suçlanıyor dedi." ifadelerini kullandı.