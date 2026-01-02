İstanbul'da otobüs durağında bulundu! Hemen ekiplere haber verdiler

Esenler'de otobüs durağında puset içerisinde bulunan 1 aylık bebek, koruma altına alındı. Polis ekipleri, bebeği bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

100. Yıl Otobüs Durağı'na 25 Aralık'ta puset içerisinde bırakılan bebeği gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, 1 aylık olduğu değerlendirilen erkek bebeğin sağlık kontrolünü yaptı. Bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alındı.

Polis ekipleri, bebeği bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.