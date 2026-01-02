BIST 11.415
Jandarmadan DEAŞ operasyonu; Suriye uyruklu 1 kişi tutuklandı

Jandarmadan DEAŞ operasyonu; Suriye uyruklu 1 kişi tutuklandı

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı’nca, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve mensuplarının yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmada, DEAŞ ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu H.E. kaldığı adreste yakalandı. .

Osmaniye’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan DEAŞ şüphelisi Suriye uyruklu H.E. (26) tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı’nca, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu çerçevede Osmaniye Merkez ilçede DEAŞ ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu H.E.’nin kaldığı adrese sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi.

Şüpheli gözaltına alınırken, ekipler evde detaylı arama yaptı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli H.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

