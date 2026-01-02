Emekli ve memur zammı için bomba tüyo! TÜİK son dakika golü atmazsa işte oran

TÜRKİYE'de asgari ücretin belli olmasının ardından emekli ve memur kesimi için geri sayım başladı. 5 Ocak 2026 pazartesi günü emekli ve memurun bu yılın ilk yarısı için alacağı zam kesinleşecek. Geri sayım sürerken Bakan Mehmet Şimşek'ten gelen açıklama ve Merkez Bankası'nın duyurduğu aralık ayı enflasyon beklentisi emekli ve memur zammı için en sağlam tüyoyu verdi. TÜİK kasım ayındaki gibi bir sürpriz yapmazsa emekli ve memur zammı bakın ne kadar olacak.